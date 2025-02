Accueil » Marché des smartphones : l’IA influence les choix, Apple et les marques chinoises en tête !

Marché des smartphones : l’IA influence les choix, Apple et les marques chinoises en tête !

Marché des smartphones : l'IA influence les choix, Apple et les marques chinoises en tête !

De nouvelles données sur les parts de marché des différents systèmes d’exploitation mobiles révèlent que les ventes de smartphones ont légèrement augmenté à l’échelle mondiale fin 2024, en grande partie grâce aux achats de fin d’année aux États-Unis et en Australie.

Parmi les principaux points à retenir du rapport du cabinet d’études de marché Kantar, on note que la série iPhone 16 d’Apple est restée le meilleur vendeur mondial, tandis que Android a connu une croissance dans la région Asie-Pacifique.

Il est intéressant de constater que les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) commencent à influencer les choix des consommateurs, plus d’un acheteur sur cinq déclarant que l’IA a joué un rôle dans leur préférence de marque.

En analysant les résultats par région, le rapport révèle également que les principaux marchés européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie et Espagne) ont connu des ventes globalement stables, mais la France, l’Allemagne et l’Espagne ont enregistré une certaine croissance. Samsung est restée la première marque Android, particulièrement forte en Grande-Bretagne avec le Galaxy A55 comme modèle le plus vendu.

Cependant, il a été noté que la concurrence s’intensifie pour Samsung de la part de Xiaomi et de Google Pixel. De plus, la série iPhone 16 d’Apple a également bien performé en Europe, en particulier en Grande-Bretagne. Les ventes de la série Google Pixel 9 ont ralenti un peu, la série Pixel 8 plus ancienne ayant mieux performé en raison des remises de fin d’année. La série 13 de Xiaomi, bénéficiant de réductions, s’est bien vendue en Espagne.

Qu’en est-il aux États-Unis et en Asie ?

Sans surprise, Apple a continué à dominer les États-Unis, iOS conservant une part de marché de 54 %. La série iPhone 16 a capturé 20 % des ventes totales, le 16 Pro Max étant le plus populaire. Les ventes de Samsung ont été stables, avec le Galaxy A15, abordable, et la série phare Galaxy S24 en tête. Motorola et Google Pixel ont tous deux augmenté leur part de marché, le Google Pixel 9 Pro étant le meilleur modèle Pixel.

Dans la région Asie-Pacifique, les ventes ont été plus variées, avec des résultats favorisant les marques locales, en particulier en Chine :

En Australie, par exemple, Apple a rencontré quelques difficultés malgré le succès de la série iPhone 16. Cela dit, le Galaxy S24 Ultra de Samsung a continué à bien performer, même des mois après sa sortie.

La Chine continentale a vu la force d’Android, menée par des marques locales comme Vivo et Xiaomi, Huawei occupant la première place. La série iPhone 16 d’Apple, en particulier le Pro Max, est toujours en tête des modèles les plus vendus.

Le Japon a connu une croissance d’Android tirée par Motorola, Samsung et Google Pixel. Pixel a même dépassé Sharp en tant que première marque Android, grâce au Pixel 8a, populaire et abordable. Cependant, Apple iOS est resté le premier système d’exploitation, bien qu’il ait perdu quelques parts, la série iPhone 16 dominant les listes de best-sellers.

L’IA : un facteur déterminant ?

Contrairement à ce que certains pourraient penser, l’IA deviendrait de plus en plus importante dans le monde des smartphones. Une récente enquête, menée par Worldpanel ComTech auprès de ses panélistes, a révélé que 23 % des acheteurs de smartphones en Europe et aux États-Unis ont pris en compte les fonctionnalités de l’IA lors du choix d’une marque. Ce chiffre était encore plus élevé pour les acheteurs d’iPhone, à 27 %, ce qui reflète l’accent mis par Apple sur l’IA dans son marketing.

Alors que nous entrons dans l’année 2025, l’innovation en matière d’IA continuera d’être un point central pour les fabricants de smartphones. Cependant, nous pourrions assister au début d’une « fatigue de l’IA », les consommateurs devenant apathiques ou indifférents aux fonctionnalités de l’IA. La fonctionnalité « killer » des smartphones IA reste insaisissable, mais je crois qu’elle finira par émerger comme un assistant véritablement personnalisé qui s’intègre de manière transparente dans toutes les applications du téléphone. Samsung a fait un pas audacieux dans cette direction avec son assistant Now Brief.

Cependant, beaucoup de gens ne sont toujours pas au courant des fonctionnalités de l’IA, et même parmi ceux qui le sont, certains ne sont pas influencés par elles. Cela suggère que, bien que l’IA soit importante, personne n’a encore trouvé une fonctionnalité d’IA véritablement révolutionnaire qui distingue une marque.