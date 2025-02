Le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a prédit que les modèles d’IA pourraient dépasser les capacités humaines et produire un « pays de génies » d’ici deux à trois ans, après avoir critiqué le sommet sur l’IA qui s’est tenu cette semaine à Paris.

Dans un article de blog publié mardi, Amodei prévoit que d’ici 2026 ou 2027, les systèmes d’IA seront si avancés que l’on assistera à l’émergence d’un tout nouvel état d’êtres hautement intelligents sur la scène mondiale. Le cofondateur d’Anthropic a écrit que ce serait l’équivalent d’un « pays de génies dans un centre de données », avec les profondes implications économiques, sociétales et sécuritaires que cela impliquerait.

Le sommet de Paris est une « occasion manquée » d’aider l’IA à surpasser l’homme

L’entrepreneur a toutefois qualifié le sommet de Paris d’« occasion manquée », dénonçant la lenteur des efforts mondiaux pour réglementer l’IA. Sa mise en garde intervient à un moment charnière, où les nations démocratiques et autoritaires font la course pour dominer le développement de l’IA.

Il a souligné trois points essentiels qui doivent être abordés pour garantir l’atténuation des risques liés à l’IA. Il s’agit notamment de faire en sorte que les sociétés démocratiques prennent l’initiative en matière d’IA en régissant la chaîne d’approvisionnement de la technologie. Amodei a également souligné que les discussions internationales sur l’IA « doivent davantage prendre en compte les risques croissants de la technologie en matière de sécurité ».

Enfin, si l’IA a le potentiel d’accélérer la croissance économique à l’échelle mondiale, elle pourrait aussi être très perturbatrice. C’est pourquoi Anthropic a publié mardi l’indice économique Anthropic, qui suit la répartition des activités économiques pour lesquelles les gens utilisent actuellement ses systèmes d’IA.

La réglementation de l’IA pose problème

Le sommet a mis en évidence les divisions croissantes dans la manière dont les pays abordent la réglementation de l’IA. Le vice-président américain JD Vance s’est élevé contre les propositions européennes, les qualifiant de « massives » et de trop restrictives. De leur côté, les États-Unis et le Royaume-Uni sont restés sur leurs positions et ont refusé de signer les engagements pris lors du sommet.

Anthropic a été créée en 2021 par Amodei et sa sœur, Daniela Amodei, ainsi que par 5 autres anciens employés d’OpenAI. L’entreprise est ensuite devenue un concurrent sérieux d’OpenAI, s’affrontant avec des modèles tels que GPT-4 et ChatGPT. Dernièrement, son modèle Claude 3.5 Sonnet a reçu beaucoup d’éloges de la part des utilisateurs d’IA et continue de se classer en tête des tests de référence de l’industrie.