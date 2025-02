OpenAI : Une puce IA maison pour concurrencer Nvidia ?

OpenAI progresse dans le développement de sa première puce d’intelligence artificielle (IA) interne, avec une finalisation du design prévue dans les prochains mois. La fabrication sera assurée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) en utilisant leur technologie avancée de 3 nanomètres.

Cette initiative vise à réduire la dépendance d’OpenAI aux puces de Nvidia pour l’entraînement et l’exécution de ses modèles d’IA. La puce interne sera initialement déployée à une échelle limitée, principalement pour l’exécution des modèles d’IA, avec des plans pour des versions futures plus avancées. Le projet est dirigé par Richard Ho, un ancien ingénieur de Google spécialisé dans les unités de traitement tensoriel (TPU). Son équipe, qui a récemment doublé pour atteindre 40 membres, collabore avec Broadcom sur ce projet.

Une fois la conception terminée, l’entreprise l’enverra à TSMC pour un processus de fabrication initial appelé « taping out », utilisant sa technologie de processus à 3 nanomètres, afin de s’assurer que la puce est viable pour une production de masse. En cas de succès, la puce pourrait commencer à être produite en masse par TSMC en 2026.

Bien que des rapports sur ces projets circulent, ni OpenAI ni TSMC n’ont confirmé qu’ils concevaient ou collaboraient à un composant d’IA.

Malgré cela, Reuters note que OpenAI s’efforce de produire en masse une puce d’IA interne dans un délai aussi court, ce qui constitue un objectif ambitieux. Un tel exploit est extrêmement coûteux et prend du temps. Il est également possible qu’une première cassette échoue, ce qui obligerait l’entreprise à tester les défauts et à répéter le processus.

OpenAI et d’autres veulent s’éloigner de Nvidia

Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large des géants de la technologie, tels que Microsoft, Meta et Google, qui investissent massivement dans l’infrastructure de l’IA et cherchent à développer leurs propres puces pour améliorer les performances et réduire les coûts. Malgré ces initiatives, Nvidia continue de dominer le marché des puces d’IA, avec une part de marché d’environ 80 %. Les actions de Nvidia ont récemment connu une hausse, malgré les préoccupations concernant les plans d’OpenAI de développer ses propres puces.

OpenAI est depuis longtemps en forte concurrence dans le domaine de l’IA. Cependant, l’introduction de la start-up chinoise DeepSeek, avec sa plateforme open source, a réellement bouleversé le secteur pour toutes les parties concernées. Le PDG Sam Altman a récemment indiqué que l’ancienne stratégie de l’entreprise, qui consistait à travailler en circuit fermé, appartenait désormais au passé.

La marque a pris des mesures rapides, en s’alignant sur le programme d’infrastructure Stargate de 500 milliards de dollars du président américain Donald Trump.