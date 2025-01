Accueil » Nothing Phone (3a) et (3a) Pro : Lancement le 4 mars, spécifications et prix !

Selon les apparences, Nothing aurait annoncé que le smartphone Nothing Phone (3a) sortira 4 mars. Un nouveau rapport d’Android Headlines révèle que la marque travaille également sur un Nothing Phone (3a) Pro. Alors que les fans de Nothing s’attendaient à voir arriver un Phone (3a) Plus, le rapport indique plutôt que la marque pourrait lancer une version Pro.

De plus, ce même rapport dévoile les configurations et les options de couleur pour les deux modèles (3a).

Nothing Phone (3a)

La publication indique que le Nothing Phone (3a) sera disponible en deux configurations :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

Il sera proposé en noir et en blanc.

Ci-dessus se trouve ce qui est supposé être une image en fuite du Phone (3a), montrant un bloc caméra à triple capteur disposé à l’horizontale. Selon un rapport récent, cette configuration comprendrait un capteur photo principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x. À l’avant, il pourrait être équipé d’un capteur selfie de 32 mégapixels.

On s’attend à ce que l’appareil arbore un grand écran AMOLED de 6,8 pouces, prenant en charge une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il devrait embarquer la puce Snapdragon 7s Gen 3 et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 45 W. Il pourrait être livré avec Nothing OS 3.1 basé sur Android 15.

Nothing Phone (3a) Pro

Pour l’heure, aucune information précise n’est disponible quant aux spécifications essentielles du Nothing Phone (3a) Pro. Toutefois, le nouveau rapport révèle qu’il ne sera proposé qu’en une seule configuration : 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Il serait disponible en gris et en noir.

Les spécifications mentionnées précédemment semblent plus adaptées à la version Pro qu’au modèle standard. Étant donné qu’il reste plus d’un mois avant le lancement, il est préférable d’attendre d’autres informations pour tout savoir sur les futurs téléphones de la série Phone (3a).