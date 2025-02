Emmanuel Macron annonce un plan massif de 109 milliards d’euros pour l’IA en France

Le président Emmanuel Macron a annoncé que la France bénéficiera de 109 milliards d’euros d’investissements privés dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA) au cours des prochaines années.

Cette déclaration précède le Sommet pour l’action sur l’IA qui se tient à Paris, réunissant des dirigeants mondiaux et des acteurs majeurs du secteur.

« Je peux vous dire ce soir que l’Europe va accélérer, la France va accélérer. Et pour nous, la France, nous annonçons au sommet de demain 109 milliards d’euros d’investissement dans l’intelligence artificielle au cours des prochaines années », a déclaré le président Macron dans une interview télévisée sur France 2 et le First Post indien. « Qu’est-ce que c’est ? C’est exactement l’équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate — 500 milliards de dollars — c’est le même ratio ». Avec 68 millions d’habitants, la France a 5 fois moins d’habitants que les États-Unis.

Principaux investissements annoncés :

Émirats arabes unis : Jusqu’à 50 milliards d’euros, incluant le financement d’un centre de données d’une capacité de 1 gigawatt.

Jusqu’à 50 milliards d’euros, incluant le financement d’un centre de données d’une capacité de 1 gigawatt. Brookfield (Canada): 20 milliards d’euros pour des projets d’IA en France, notamment la construction d’un centre de données à Cambrai.

20 milliards d’euros pour des projets d’IA en France, notamment la construction d’un centre de données à Cambrai. Mistral AI (France) : Plusieurs milliards d’euros pour établir un datacanter dédié à l’IA. La société parisienne est sans doute la seule entreprise européenne à travailler sur des modèles de fondation capables de rivaliser avec les modèles de Meta, Google, OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Alibaba et autres.

Des datacenters « verts » ?

Ces investissements visent à renforcer l’infrastructure nécessaiFre au développement de l’IA, notamment par la construction de centres de données énergivores. D’où la comparaison avec Stargate. La France, avec sa production d’électricité décarbonée issue du nucléaire, se positionne avantageusement pour accueillir ces infrastructures. Pour rappel, la majorité de la production d’électricité en France provient de centrales nucléaires. La France produit également plus d’électricité qu’elle n’en consomme.

« En France, nous avons une avance extraordinaire. Nous produisons une électricité parmi les plus décarbonées, les plus pilotables et les plus sûres au monde. Nous avons le réseau le plus sûr et le plus stable. Et nous exportons cette électricité bas carbone », a déclaré Emmanuel Macron.

Le Président Emmanuel Macron a également mis en lumière les startups françaises de l’IA, telles que Mistral, Wandercraft et Owkin, qui a transféré son siège social aux États-Unis. Il estime que l’Europe est toujours compétitive en matière de startups d’intelligence artificielle et a même déclaré que DeepSeek représentait une opportunité de rattraper son retard.

« Il y avait une course à la mise à l’échelle. Tout le monde pensait qu’il fallait toujours être plus grand et plus fort. Qu’a fait DeepSeek avec ses modèles ouverts ? Ils ont pris toutes les innovations accessibles du dernier modèle OpenAI et les ont adaptées à leur propre modèle, en utilisant une approche plus frugale », a-t-il déclaré. « Tout le monde va continuer à faire cela. Et c’est pourquoi il faut être dans cette course ».

Un sommet de Paris très attendu

Le sommet de Paris a pour objectif de promouvoir une IA éthique et démocratique, tout en affirmant le rôle de l’Europe dans cette révolution technologique. Une initiative notable est la création de la fondation « Current AI », dotée d’un budget initial de 400 millions de dollars, avec l’ambition de lever 2,5 milliards sur cinq ans, pour soutenir des projets d’IA d’intérêt public.

Ces annonces illustrent la volonté de la France et de l’Europe de s’affirmer face aux investissements massifs des États-Unis et de la Chine dans le domaine de l’IA. Elles témoignent également de l’engagement à développer une IA respectueuse des valeurs européennes, au service de la société.