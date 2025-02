Android 16 : Santé Connect s’enrichit avec le support des dossiers médicaux

Actuellement en phase de test, Android 16, apporte des améliorations notables, notamment l’intégration des dossiers médicaux dans l’application Santé Connect.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de gérer et de consulter leurs données de santé de manière centralisée et sécurisée.

Santé Connect sert de hub sécurisé, facilitant le partage d’informations entre diverses applications de santé et de fitness. Avec l’ajout du support des dossiers médicaux, les utilisateurs pourront non seulement suivre leurs activités physiques, mais aussi accéder à des informations médicales, telles que les vaccinations, les résultats de laboratoire et les prescriptions, le tout au sein d’une interface unifiée.

Parmi les autres nouveautés d’Android 16, on trouve les « Mises à jour en direct », un système de notifications en temps réel conçu pour aider les utilisateurs à suivre des activités en cours, comme les trajets en covoiturage, les livraisons de repas ou la navigation. Ces notifications offrent une expérience utilisateur cohérente et sont particulièrement utiles pour les applications nécessitant un suivi en temps réel.

Android 16 introduit également le support du codec Advanced Professional Video (APV), conçu pour l’enregistrement et la post-production de vidéos de haute qualité au niveau professionnel. Ce codec offre des fonctionnalités telles que l’échantillonnage des couleurs YUV 422, l’encodage sur 10 bits et des débits binaires allant jusqu’à 2 Gb/s, répondant ainsi aux besoins des professionnels de la vidéo.

Android 16 est disponible en bêta

De plus, Android 16 améliore la compatibilité des applications avec différents formats d’écran, notamment pour les tablettes et les appareils pliables. Les applications seront désormais redimensionnables sur les grands écrans, indépendamment des restrictions définies par les développeurs, offrant une expérience utilisateur plus flexible et adaptable.

La première version bêta d’Android 16 est actuellement disponible pour les appareils Pixel compatibles. La version finale est attendue pour le deuxième trimestre de 2025, promettant d’apporter ces nouvelles fonctionnalités et améliorations aux utilisateurs d’Android.