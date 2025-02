Accueil » Age of Empires débarque sur PS5 : Retold et AoE II en approche !

Microsoft a annoncé l’arrivée de la célèbre franchise de stratégie en temps réel Age of Empires sur PlayStation 5, marquant une ouverture de plus en plus affirmée de son catalogue à d’autres plateformes.

La première adaptation à voir le jour sera Age of Mythology : Retold, accompagné de son extension Immortal Pillars, avec un lancement prévu pour le 4 mars 2025.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Microsoft d’élargir l’accessibilité de ses licences phares, en parallèle au développement du cloud gaming permettant de jouer sur une variété d’appareils. L’éditeur poursuit ainsi l’expansion de son écosystème Xbox en rendant ses plus grandes franchises disponibles sur des consoles concurrentes.

Dans cette dynamique, Age of Empires II : Definitive Edition arrivera également sur PS5 au printemps 2025. Microsoft a précisé que toutes les versions bénéficieront d’un contenu identique sur toutes les plateformes, avec une compatibilité cross-play permettant aux joueurs de s’affronter ou de coopérer, quelle que soit leur console.

D’autres exclusivités Xbox en route vers la PS5

Cette annonce fait suite à d’autres révélations majeures de Microsoft concernant ses exclusivités historiques. Forza Horizon 5 et Indiana Jones et le Cercle ancien seront aussi disponibles sur PS5 ce printemps, et Doom : The Dark Ages, dévoilé le mois dernier, sortira également sur la console de Sony durant l’été 2025.

L’ouverture de Microsoft aux plateformes concurrentes constitue un tournant majeur dans l’industrie du jeu vidéo. Loin de se limiter aux PC et aux consoles Xbox, la franchise Age of Empires continue de séduire, ayant attiré 10 millions de joueurs l’an dernier, et 60 millions au total dans le monde.

Des précommandes déjà ouvertes

Les précommandes pour Age of Mythology : Retold sont déjà ouvertes sur PlayStation 5. Les joueurs qui réservent dès maintenant recevront deux Bénédictions exclusives pour le mode Arena of the Gods. Microsoft propose également une Premium Edition, qui offre un accès anticipé de 5 jours dès le 27 février et inclut l’extension Immortal Pillars ainsi que d’autres contenus additionnels.

L’arrivée d’Age of Empires sur PS5 marque un tournant important pour la franchise et confirme l’ambition de Microsoft d’atteindre un public encore plus large.