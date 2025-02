Accueil » Google investit 75 milliards de dollars dans l’IA : une course effrénée à l’innovation !

Google, via sa maison mère Alphabet, prévoit d’investir environ 75 milliards de dollars en dépenses d’investissement en 2025, selon une déclaration du PDG Sundar Pichai dans le rapport financier du quatrième trimestre 2024.

Cette annonce marque une augmentation massive par rapport aux 32,3 milliards de dollars dépensés en 2023, et souligne l’intensité de la course à l’intelligence artificielle parmi les géants de la tech.

Bien que Google ne précise pas directement que la totalité de cette somme sera dédiée à l’IA, il est évident qu’une grande partie servira à renforcer son infrastructure IA, notamment via Google Cloud et les solutions d’IA générative.

L’IA, moteur de croissance pour Google

L’IA continue d’alimenter la croissance de Google, avec des résultats financiers en nette progression :

Revenus globaux en hausse de 12 % en un an, atteignant 96,5 milliards de dollars.

en un an, atteignant 96,5 milliards de dollars. Revenus de Google Cloud en hausse de 10 %, atteignant 12 milliards de dollars, tirés par la croissance de Google Cloud Platform (GCP), l’infrastructure IA et les solutions d’IA générative.

Lors de la conférence avec les investisseurs, Sundar Pichai a indiqué que l’entreprise avait « de très bonnes idées pour des concepts publicitaires natifs » dans son assistant IA Gemini, et a également annoncé l’arrivée de nouvelles expériences de recherche en 2025.

Une accélération sur les produits IA

Le quatrième trimestre 2024 a été marqué par plusieurs grandes annonces en IA :

Lancement de Gemini 2.0, la dernière évolution du modèle IA de Google.

Présentation de Project Mariner, un agent IA capable d’exécuter des tâches dans Chrome.

Annonce de l’outil Deep Research, conçu pour effectuer des recherches complexes sur le web.

Développement d’un OS Android XR pour la réalité mixte.

Dans le secteur des véhicules autonomes, Waymo (filiale d’Alphabet) a également connu une bonne année 2024, bien que les revenus de la division « Other Bets » aient diminué et que ses pertes aient augmenté par rapport à l’année précédente.

Menaces réglementaires : Google sous pression

Malgré cette croissance, Google fait face à une menace sérieuse de la part du Département de la Justice américain. En Q4 2024, l’autorité antitrust a proposé que Google se sépare du navigateur Chrome en réponse à une décision judiciaire de Amit Mehta, jugeant que Google détient un monopole sur la recherche et la publicité.

Si cette décision venait à être appliquée, elle pourrait bouleverser l’avenir de Google et d’Alphabet, impactant directement sa stratégie publicitaire et son contrôle du marché des navigateurs Web.

Avec un investissement colossal de 75 milliards de dollars prévus pour 2025, Google affiche sa volonté de rester un leader dans l’IA, notamment face à des concurrents comme Microsoft (OpenAI) et Meta. Cependant, entre menaces antitrust et la nécessité de monétiser ses innovations IA, Google devra trouver le bon équilibre entre expansion technologique et conformité réglementaire.