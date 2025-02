Accueil » Meta : Zuckerberg et ses lieutenants serrent la vis, les employés menacés par les fuites

Peu après la divulgation massive des commentaires de Mark Zuckerberg lors d’une réunion interne, un cadre de l’entreprise a adressé un avertissement aux employés, menaçant de licenciement toute personne responsable de fuites.

Dans une note interne, Guy Rosen, le directeur de la sécurité de l’information chez Meta, a affirmé que l’entreprise prenait très au sérieux les fuites et qu’elle prendrait des mesures en conséquence.

Il a insisté sur les répercussions négatives de ces divulgations, qui démoralisent les équipes et gaspillent du temps qui pourrait être consacré aux produits et aux objectifs de l’entreprise.

Meta menace de licenciement les employés responsables de fuites

Rosen a précisé que Meta avait récemment mis fin à des contrats d’employés impliqués dans des fuites d’informations confidentielles et l’exfiltration de documents sensibles. « Nous prendrons des mesures appropriées, y compris le licenciement, contre toute personne identifiée comme responsable d’une fuite », indique la note.

Cette déclaration intervient dans un contexte où Mark Zuckerberg lui-même, a exprimé sa frustration face aux fuites constantes des réunions internes. Lors de l’all-hands meeting, il a expliqué aux employés qu’il réduirait désormais la transparence, estimant que ses déclarations finissaient systématiquement par être rendues publiques.

« Nous essayons d’être vraiment ouverts, et tout ce que je dis finit par fuiter. C’est pénible », a déclaré Zuckerberg.

Un climat tendu au sein de Meta

Dans un message interne sur Workplace, le réseau social interne de Meta, le CTO Andrew Bosworth a partagé un article relatant la fuite des propos de Zuckerberg, dans un groupe intitulé « Let’s Fix Meta ».

Il a reconnu que de nombreux employés étaient frustrés et déçus par le manque de transparence à venir, mais il estime que Zuckerberg a pris la bonne décision en limitant l’accès aux discussions stratégiques.

La décision de durcir la politique de confidentialité interne reflète une ambiance de plus en plus tendue au sein de Meta, où la direction cherche à reprendre le contrôle sur les informations sensibles et à éviter les fuites nuisibles à l’entreprise.