GTA 6 : 30 FPS sur consoles au lancement, un mal nécessaire ?

Alors que la machine à rumeurs autour de GTA 6 semblait enfin se calmer, une nouvelle information vient relancer le débat, et elle risque de diviser les joueurs. Selon Mike York, un ancien développeur de Rockstar Games, GTA 6 pourrait être limité à 30 FPS sur consoles au lancement.

Mike York, qui a travaillé en tant qu’animateur sur des titres phares de Rockstar comme Red Dead Redemption 2 et GTA 5, a révélé cette information lors d’un épisode du podcast Kiwi Talkz, désormais supprimé. Selon lui, il n’est pas convaincu que Rockstar puisse proposer un framerate de 60 FPS sur consoles à la sortie du jeu.

« Je ne sais pas s’ils pourront atteindre 60 FPS », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé la question.

Il a expliqué que le studio préfère maximiser les graphismes et les effets visuels, quitte à optimiser le framerate plus tard. D’après lui, la priorité de Rockstar est de proposer une expérience de jeu époustouflante à 30 FPS plutôt que d’essayer de maintenir 60 FPS immédiatement.

« D’après mon expérience, ils vont tirer le maximum du hardware et optimiseront plus tard pour 60 FPS, car ce n’est pas aussi important que de rendre le jeu incroyable à 30 FPS ».

Des améliorations possibles après le lancement

York a toutefois précisé que des mises à jour pourraient améliorer le framerate après le lancement, notamment avec des optimisations progressives. Il a également mentionné que la PS5 Pro pourrait peut-être proposer du 60 FPS, mais rien n’est encore certain à ce sujet.

En 2025, de nombreux joueurs considèrent que 60 FPS est devenu un standard minimum, et la majorité des jeux récents proposent des modes Performance et Qualité, laissant le choix aux joueurs entre fluidité et fidélité graphique.

Une décision compréhensible, mais décevante pour certains joueurs

Avec les graphismes révolutionnaires de GTA 6, il n’est pas surprenant que Rockstar privilégie la qualité visuelle, quitte à sacrifier la fluidité à la sortie. Red Dead Redemption 2, par exemple, tournait également à 30 FPS sur consoles, mais cela ne l’a pas empêché d’être l’un des jeux les plus impressionnants techniquement.

Reste à voir si Rockstar confirmera cette information et si un mode 60 FPS sera disponible sur les consoles les plus puissantes.