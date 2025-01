Tesla : FSD nécessite un nouveau matériel, Musk admet l’erreur

En 2016, Tesla annonçait que tous ses véhicules électriques étaient équipés du matériel nécessaire pour atteindre la « conduite entièrement autonome » (Full Self-Driving, FSD), promettant ainsi à leurs propriétaires des trajets autonomes et la possibilité de transformer leurs voitures en robotaxis générateurs de revenus. Cependant, cette publication a depuis été supprimée, et les raisons deviennent aujourd’hui plus claires.

Depuis cette déclaration, Tesla a expédié des millions d’ordinateurs Hardware 3 (HW3) pour remplacer les anciens HW2.5, ces derniers n’étant pas capables de supporter le FSD. Lors d’une récente conférence sur les résultats financiers, Elon Musk a admis que les ordinateurs HW3 devront également être remplacés pour atteindre une véritable autonomie.

Il a déclaré : « La vérité est que nous allons devoir mettre à niveau l’ordinateur Hardware 3 des personnes qui ont acheté le Full Self-Driving, et c’est la réponse honnête », ajoutant que cela sera « absolument douloureux et difficile ».

Cette reconnaissance intervient alors que Tesla a déjà procédé à des rappels massifs de véhicules en raison de problèmes matériels, notamment des courts-circuits affectant les ordinateurs de bord, ce qui a entraîné des dysfonctionnements de la caméra de recul et d’autres fonctionnalités de sécurité. Ces rappels concernent les Model 3, Y, S et X fabriqués entre janvier 2023 et décembre 2024.

Une mise à niveau impossible pour Tesla ?

Bien que Tesla ait précédemment proposé des mises à niveau gratuites vers HW3 pour les clients ayant acheté le FSD, la situation actuelle soulève des questions sur la faisabilité et le calendrier des mises à niveau vers HW4. Certains experts estiment que la mise à niveau des véhicules HW3 vers HW4 pourrait être impraticable, voire impossible, en raison des différences matérielles significatives entre les deux versions.

En conclusion, les promesses initiales de Tesla concernant la capacité de ses véhicules à atteindre une conduite entièrement autonome avec le matériel existant se sont avérées optimistes. La reconnaissance par Elon Musk de la nécessité de mises à niveau matérielles supplémentaires souligne les défis techniques auxquels l’entreprise est confrontée pour réaliser sa vision de l’autonomie complète.