Tesla Model Y 2025 : Restylé et plus performant que jamais !

Tesla a officiellement levé le voile sur le Model Y 2025 restylé, connu sous le nom de code « Juniper », après la diffusion d’images qui avaient déjà suscité l’enthousiasme en ligne.

Désormais disponible sur le site de Tesla en Chine et dans les marchés Asie-Pacifique, cette version revisitée du Model Y apporte des améliorations significatives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025.

Cette mise à jour est la première refonte majeure du crossover électrique depuis son lancement en 2020. Le Model Y, qui a été le véhicule électrique le plus vendu au monde en 2022, est un pilier de la gamme Tesla. Ce nouveau modèle vise à redynamiser les ventes de Tesla après un recul annuel enregistré récemment.

Tesla Model Y 2025 : Un design extérieur revisité

Le Model Y 2025 conserve son design général iconique tout en adoptant une esthétique plus élégante et moderne :

Des barres lumineuses plus fines remplacent les anciens designs des phares et feux arrière, s’étendant désormais sur toute la largeur de l’avant et de l’arrière.

Les avant et arrière ont été légèrement redessinés pour améliorer l’efficacité, les performances et la durabilité du véhicule, selon Tesla.

Des jantes de 19 et 20 pouces sont disponibles, accompagnées de nouveaux pneus et d’une suspension mise à jour pour un confort accru.

Des améliorations dans l’habitacle

Tesla a également travaillé à améliorer l’expérience des passagers tout en répondant à certaines critiques des utilisateurs :

Retour des commandes physiques pour les clignotants dans certaines régions (comme l’Australie), une bonne nouvelle pour ceux qui n’appréciaient pas les boutons capacitifs.

Un nouvel écran tactile de huit pouces pour les passagers arrière, permettant des options de divertissement supplémentaires.

Une bande lumineuse d’ambiance parcourt tout l’habitacle pour une ambiance moderne et premium.

Les sièges arrière électriques repliables augmentent la capacité de stockage jusqu’à 2 138 litres, parfait pour les longs trajets ou le transport de marchandises.

Performances et autonomie

Le Model Y 2025 sera lancé avec deux spécifications en Chine, offrant une autonomie et des performances compétitives :

Propulsion arrière : Prix : 263 500 yuans chinois (~ 35 000 euros).

Autonomie estimée : 593 kilomètres Longue autonomie (AWD) : Prix : 303 500 yuans chinois (~ 40 165 euros).

Autonomie estimée : 719 kilomètres

Pour les deux versions :

Vitesse maximale : 201 km/h

Vitesse de charge maximale : 250 kW.

Partage des caractéristiques avec la Model 3 2023 restylée

Le Model Y 2025 profite des améliorations déjà introduites dans la Model 3 restylée de 2023, notamment :

Une efficacité et des performances accrues.

Un système de suspension amélioré pour un meilleur confort de conduite.

Une caméra avant offrant un champ de vision élargi pour les fonctionnalités de conduite assistée.

Disponibilité mondiale : à quand dans d’autres marchés ?

Pour l’instant, le lancement est prévu en Chine et dans les marchés Asie-Pacifique, mais Tesla n’a pas encore annoncé de date pour l’arrivée du Model Y 2025 restylé en Europe. La production de masse débutant en janvier à Shanghai, on peut supposer que ce modèle suivra le calendrier de la Model 3 et sera disponible mondialement dans 4 à 6 mois.

Avec un prix de départ d’environ 35 000 euros pour la version à propulsion arrière en Chine, le Model Y 2025 reste compétitif sur le marché des véhicules électriques en offrant une technologie de pointe, comme l’écran arrière pour les passagers et des systèmes avancés d’assistance à la conduite, et une autonomie et une efficacité améliorées, consolidant l’avance de Tesla dans l’univers des EV.

Le Model Y 2025 restylé apporte des améliorations notables qui peaufinent son design tout en enrichissant ses fonctionnalités. Avec une production qui s’accélère et une concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques, cette mise à jour du Model Y positionne Tesla pour continuer de dominer le segment des crossovers électriques.