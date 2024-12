Tesla : Contrôlez votre véhicule avec l’Apple Watch !

Tesla vient d’annoncer sa traditionnelle mise à jour annuelle des fêtes, et cette année, elle s’accompagne de nouveautés très attendues pour les propriétaires de véhicules de la marque. Parmi les ajouts les plus remarquables figure l’arrivée d’une application native Tesla pour Apple Watch, qui promet d’améliorer encore davantage la praticité et la connectivité des véhicules Tesla.

Tesla introduit une application dédiée à l’Apple Watch qui permettra aux utilisateurs de gérer plusieurs fonctions essentielles de leur véhicule directement depuis leur montre. Par exemple, vous pourrez désormais verrouiller et déverrouiller votre voiture sans avoir besoin de votre iPhone, ce qui est particulièrement utile dans les situations où ce dernier est hors de portée.

L’application vous offrira également des fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de vérifier le niveau de charge de la batterie, d’ajuster la température de votre voiture pour la réchauffer ou la refroidir avant d’y entrer, et même d’ouvrir le coffre avant d’un simple tapotement sur votre montre. Cette innovation est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent partir courir ou se déplacer sans emporter leur téléphone.

Jusqu’à présent, des solutions tierces comme Watch for Tesla étaient nécessaires pour ces actions, mais avec cette nouvelle application officielle, les propriétaires n’auront plus besoin d’utiliser d’applications externes. L’application Apple Watch sera automatiquement installée dès que la version mise à jour de l’application mobile Tesla sera disponible.

Tesla n’a toutefois pas confirmé si une version pour les montres Wear OS serait également prévue.

Améliorations de l’application mobile Tesla

Outre l’arrivée de l’application Apple Watch, Tesla enrichit également son application mobile avec de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs pourront désormais accéder à distance aux enregistrements Dashcam et Sentry Mode pour visionner, sauvegarder et partager directement des clips vidéo sur leur téléphone. Cela sera particulièrement utile pour fournir des preuves aux assurances ou aux forces de l’ordre après un incident.

Une autre nouveauté notable est la possibilité de personnaliser le niveau de charge de la batterie en fonction de votre destination, permettant ainsi d’optimiser les arrêts de recharge pour réduire l’anxiété liée à l’autonomie. En matière de navigation, les améliorations comprennent la recherche d’arrêts le long de votre itinéraire avec des estimations de détour, ainsi que des alertes sonores et visuelles lorsque la caméra arrière détecte des piétons ou des véhicules en mouvement lorsque vous reculez.

Vous pourrez également consulter les conditions météorologiques à votre destination directement via l’application.

Divertissements et ajouts saisonniers

Tesla ajoute également une touche festive à sa mise à jour. Les propriétaires des modèles Model 3, Model Y, et Cybertruck pourront désormais accéder à SiriusXM, tandis que la fonction TuneIn Radio a été considérablement améliorée pour une meilleure expérience de streaming.

Pour les propriétaires de Cybertruck, Tesla introduit un Santa Mode, qui transforme l’interface en un Bot Tesla tirant un traîneau. Ils auront également la possibilité de personnaliser le modèle 3D de leur véhicule avec des habillages et des plaques d’immatriculation uniques.

Cette mise à jour des fêtes témoigne une fois de plus de l’engagement de Tesla à améliorer l’expérience utilisateur et à intégrer les technologies intelligentes dans ses véhicules. L’ajout de l’application Apple Watch renforce encore la praticité et l’interactivité de ses véhicules, tout en s’alignant sur son intégration déjà avancée avec les raccourcis Siri.