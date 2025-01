DeepSeek R1 : l’IA locale débarque sur Windows 11 Copilot+ PC

Vous avez entendu parler de DeepSeek ? Microsoft a récemment annoncé l’intégration de versions distillées du modèle d’intelligence artificielle DeepSeek R1 sur les Windows 11 Copilot+ PC.

Cette initiative vise à permettre aux développeurs de créer des applications d’IA fonctionnant efficacement en local, sans nécessiter de connexion Internet, tout en renforçant la confidentialité des données des utilisateurs.

Les premiers à bénéficier de cette intégration seront les appareils dotés des processeurs Snapdragon X Plus et X Elite de Qualcomm. Ces puces, présentes dans des ordinateurs portables de marques telles que ASUS, Lenovo, Dell, HP et Acer, disposent de puissantes unités de traitement neuronal (NPU) capables de 45 TOPS, idéales pour gérer les nouveaux modèles d’IA.

Les dispositifs équipés des processeurs Intel Core Ultra 200V et des chipsets AMD Ryzen AI 300 suivront. AMD a déjà publié des guides pour l’intégration de DeepSeek R1 Distill, y compris pour leurs puces Ryzen 8040/7040 plus anciennes, bien que ces dernières ne disposent pas de la même puissance NPU que les modèles plus récents.

Microsoft commencera par proposer le modèle « DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B » via l’AI Toolkit pour Visual Studio Code. Les variantes plus puissantes de 7B et 14B seront déployées ultérieurement. Ces modèles optimisés permettront aux développeurs de créer et de déployer des applications d’IA fonctionnant efficacement sur les appareils, tirant pleinement parti des NPU des PC Copilot+.

Avantages de l’intégration locale de DeepSeek R1

Les applications d’IA pourront fonctionner sans connexion Internet, réduisant ainsi la latence et améliorant les performances. Confidentialité : Les données des utilisateurs seront traitées localement, diminuant les risques associés au transfert de données vers le cloud.

Cette démarche de Microsoft vise à démocratiser l’accès aux outils d’IA pour les développeurs, en leur fournissant les ressources nécessaires pour créer des applications innovantes et respectueuses de la confidentialité des utilisateurs.

Et si vous voulez d’ores et déjà jouer avec DeepSeek en vocal, suivez le guide !