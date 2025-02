Accueil » Ugreen Finder Slim : l’alternative au AirTag la plus fine du marché !

Ugreen a dévoilé une nouvelle alternative au AirTag d’Apple avec son Finder Slim, un tracker de portefeuille ultra-fin. Avec seulement 1,7 mm d’épaisseur, il est encore plus mince que des modèles comme le Chipolo Card Spot (2,4 mm), le Pebblebee Card Universal (2,8 mm), le Tile Slim (2,5 mm) et le Eufy SmartTrack Card E30 (2,6 mm).

Il est désormais disponible sur Amazon au prix de 25,59 euros, ce qui en fait l’un des trackers de portefeuille les plus abordables compatibles avec le réseau Apple Find My.

Contrairement à de nombreux trackers qui fonctionnent avec une pile jetable, le Finder Slim est équipé d’une batterie rechargeable. Ugreen annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 mois entre deux charges. Même si cette durée est inférieure aux 3 ans d’autonomie revendiqués par Tile, le fait de pouvoir recharger la batterie permet d’utiliser l’appareil indéfiniment sans avoir à remplacer une pile.

L’un des compromis liés à la finesse du Finder Slim est l’absence de port USB-C.

Pour recharger l’appareil, Ugreen a opté pour un câble magnétique propriétaire. Ce choix technique, bien que nécessaire pour conserver un design aussi fin, présente un inconvénient majeur : si le câble est égaré, il sera impossible de recharger le tracker. De plus, selon les images promotionnelles du produit, ce câble semble être uniquement compatible avec un port USB-A, ce qui pourrait limiter la flexibilité pour certains utilisateurs.

Finder Slim, une compatibilité restreinte à l’écosystème Apple

Le Finder Slim fonctionne exclusivement avec le réseau Localiser d’Apple, permettant aux utilisateurs de localiser leur appareil sur la carte, de recevoir des alertes lorsqu’ils s’en éloignent et d’activer une alarme sonore de 80 dB pour retrouver plus facilement l’objet auquel il est attaché. En revanche, il ne prend pas en charge Google Find My Device, ce qui le rend inutilisable pour les utilisateurs d’Android.

Certifié IP68, le Finder Slim est capable de résister à une immersion complète dans l’eau pendant jusqu’à 30 minutes. Toutefois, bien qu’il puisse survivre à une chute accidentelle dans l’eau, il ne pourra pas être suivi s’il est immergé dans un plan d’eau, ce qui réduit son efficacité en cas de perte dans de telles conditions.

Un bon compromis pour les utilisateurs Apple

Le Finder Slim d’Ugreen se distingue avant tout par son format ultra-fin, qui le rend particulièrement adapté aux portefeuilles et aux objets plats. Son prix attractif et sa batterie rechargeable en font une alternative intéressante aux trackers traditionnels, à condition de ne pas perdre son câble de charge propriétaire.

Néanmoins, son incompatibilité avec Google Find My Device et l’utilisation d’un système de recharge spécifique pourraient dissuader certains utilisateurs en quête d’un produit plus universel.