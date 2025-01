Microsoft Copilot : o1 est gratuit pour tous !

Microsoft déploie la fonctionnalité « Think Deeper » (Réflexion approfondie) de son chatbot Copilot à tous les utilisateurs, y compris ceux disposant d’un compte gratuit. Cette fonctionnalité permet à Copilot de gérer des questions plus complexes, à l’image de DeepSeek ou du modèle o1 de ChatGPT.

Le PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a annoncé sur LinkedIn que la fonction Think Deeper de Copilot est désormais accessible gratuitement, sans nécessiter l’abonnement payant Copilot Pro. Elle utilise le modèle de raisonnement o1 d’OpenAI, lequel décompose les questions en plusieurs étapes pour réduire les hallucinations et d’autres problèmes courants liés aux Large Language Model (LLM).

Pour y accéder, il vous suffit de taper une question dans l’application Copilot, puis de cliquer sur le bouton « Think Deeper » dans la zone de texte. Si vous ne le voyez pas, il se peut que vous deviez attendre un peu ou essayer de rafraîchir/réouvrir Copilot.

Les requêtes utilisant Think Deeper/o1 demandent beaucoup plus de temps de traitement, généralement autour de 30 secondes.

OpenAI déclarait en septembre :

De la même façon qu’un humain peut réfléchir longuement avant de répondre à une question difficile, o1 utilise une chaîne de pensée (chain of thought) pour tenter de résoudre un problème. Grâce à l’apprentissage par renforcement, o1 apprend à peaufiner sa chaîne de pensée et à affiner les stratégies qu’il emploie. Il apprend à repérer et corriger ses erreurs. Il apprend à décomposer les étapes complexes en étapes plus simples. Il apprend à changer d’approche quand la méthode actuelle ne fonctionne pas. Ce processus améliore considérablement la capacité du modèle à raisonner.

Copilot, l’ajout de o1 en réponse à DeepSeek ?

Cela pourrait, au moins en partie, être une réponse à la montée en popularité de DeepSeek, un nouveau modèle d’IA qui utilise également le raisonnement en plusieurs étapes pour fournir des réponses et est disponible gratuitement. Une version cloud officielle de DeepSeek est accessible gratuitement via des applications Web et mobiles, et peut également s’exécuter localement sur de nombreux PC. Quoi qu’il en soit, c’est la première fois que le modèle o1 d’OpenAI est disponible sans frais, alors qu’il fallait auparavant disposer de Copilot Pro ou d’un abonnement ChatGPT Plus.

Les réponses générées avec Think Deeper et o1 semblent nettement meilleures que les réponses habituelles des chatbots d’IA, en particulier sur le style d’écriture et la qualité des explications, mais cela reste de l’IA générative. Des erreurs peuvent survenir, parfois de façon subtile, donc mieux vaut éviter de s’y fier aveuglément pour toutes les situations, en particulier si vous n’êtes pas expert du sujet.