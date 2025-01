YouTube : des publicités interminables et impossibles à passer !

De nombreux utilisateurs de YouTube ont signalé l’apparition de publicités extrêmement longues et impossibles à passer, certaines durant de 57 minutes à 3 heures. Des captures d’écran partagées sur Reddit montrent même des annonces plus longues que les vidéos elles-mêmes. Face à cette situation, de nombreux internautes se demandent s’il s’agit d’un bug ou d’une stratégie délibérée de YouTube.

Certains utilisateurs ont remarqué que le bouton « Passer l’annonce » était absent. Dans certains cas, il apparaissait en dessous de la vidéo, ce qui a conduit à des spéculations sur l’implication des bloqueurs de publicités. Certains pensent que ces outils pourraient perturber l’affichage normal des annonces ou masquer le bouton permettant de les ignorer.

La réponse de YouTube : une guerre contre les bloqueurs de pub

YouTube a réagi en expliquant que ces longues publicités ciblent en priorité les utilisateurs utilisant un bloqueur de publicités. La plateforme a précisé que les utilisateurs ne bloquant pas les annonces ont toujours la possibilité de passer celles-ci après 15 secondes.

L’entreprise a rappelé que les annonces financent les créateurs de contenu et que les bloqueurs de publicités enfreignent ses conditions d’utilisation. YouTube encourage donc les internautes à désactiver leur bloqueur ou à souscrire à YouTube Premium pour une expérience sans publicité.

Les récentes actions anti-adblock de YouTube

Depuis plusieurs mois, YouTube a mis en place des mesures drastiques contre les utilisateurs de bloqueurs de publicités, notamment :

Affichage d’annonces lorsque l’utilisateur met une vidéo en pause

Ralentissement de la plateforme pour les utilisateurs avec un bloqueur actif

Limitation du nombre de vidéos visionnées

Affichage de bannières promotionnelles pour YouTube Premium

Sur Reddit, plusieurs témoignages rapportent que la durée des publicités peut atteindre 10 heures, voire 90 heures selon des déclarations non vérifiées. Un utilisateur a par exemple affirmé avoir vu une publicité de 2 heures 52 minutes avant une vidéo de 49 minutes.

Quelle est la position officielle de Google ?

Google a confirmé que les utilisateurs sans bloqueur voient généralement des publicités non skippables de 15 secondes sur mobile et jusqu’à 60 secondes sur TV. Cependant, les annonces de plusieurs heures sont spécifiquement destinées aux utilisateurs tentant d’échapper aux publicités.

L’entreprise a insisté sur le fait que les utilisateurs doivent soit regarder les annonces, soit payer YouTube Premium. De plus, YouTube envisage d’intensifier les restrictions pour les personnes utilisant des bloqueurs de publicité de manière persistante.

Avec ces nouvelles actions, YouTube durcit sa position contre les bloqueurs de publicité et complique de plus en plus l’accès à un visionnage gratuit et fluide sans souscrire à YouTube Premium. Si ces mesures se généralisent, les utilisateurs des bloqueurs de publicités risquent de voir leur expérience encore plus restreinte dans un futur proche.