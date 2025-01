Accueil » Proton VPN : Plus de 11 000 serveurs et nouvelles fonctionnalités !

Proton a annoncé avoir dépassé les 11 000 serveurs VPN répartis dans plus de 110 pays pour son service Proton VPN, un chiffre impressionnant qui témoigne de la croissance rapide de la demande pour les services VPN. Cette expansion intervient alors que la censure sur Internet continue de se renforcer dans plusieurs régions du monde.

Dans un article de blog, Proton a expliqué les raisons de cette augmentation du nombre de serveurs : « Alors que Proton VPN continue de se développer, l’augmentation du nombre d’utilisateurs met une pression supplémentaire sur notre infrastructure. Ajouter plus de serveurs réduit la charge moyenne, garantissant ainsi un service plus stable et performant. Avoir des serveurs dans plus de pays offre plus de choix aux utilisateurs, mais aussi des connexions plus rapides grâce à des serveurs proches de chez eux ».

En plus de cette expansion, Proton met à niveau ses serveurs avec des connexions de plus de 10 Gb/s. L’entreprise gère également plus de 2 000 serveurs gratuits dans cinq pays, contre 266 serveurs dans trois pays il y a un an.

Proton VPN, des améliorations continues

Parmi les autres récentes améliorations de Proton VPN, on note :

Une application dédiée pour Apple TV

Une compatibilité améliorée avec les plateformes de streaming

Le protocole Stealth pour contourner la censure en masquant le trafic VPN

Le support ARM pour Windows

WireGuard et IPv6 désormais pris en charge sous Linux

L’essor du VPN face à la censure mondiale

L’augmentation du nombre d’utilisateurs de VPN est directement liée à la montée de la censure sur Internet. Selon un rapport de Freedom House, la liberté en ligne a décliné pour la 14ᵉ année consécutive. Les VPN restent un outil clé pour contourner les restrictions imposées par certains gouvernements.

Aux États-Unis, le quasi-bannissement de TikTok a provoqué un pic massif de téléchargements de VPN, même si leur efficacité pour contourner ces restrictions était limitée. En janvier 2025, les recherches de « VPN » ont explosé, coïncidant avec l’application de nouvelles lois dans plusieurs États obligeant à s’identifier pour accéder à certains sites.

Proton s’est positionné comme l’un des VPN les plus populaires grâce à son protocole Stealth, conçu pour dissimuler le trafic VPN et ainsi contourner les blocages. D’autres fournisseurs de VPN proposent des fonctionnalités similaires pour aider les utilisateurs à protéger leur anonymat.

Un marché en pleine expansion, mais sous surveillance

Dans son communiqué, Proton a rappelé son essor rapide : « En juin 2024, nous annoncions avoir dépassé les 5 000 serveurs VPN dans plus de 90 pays. Sept mois plus tard, nous avons plus de 11 000 serveurs dans 110 pays, consolidant ainsi notre position parmi les plus grands services VPN au monde ».

Si cette expansion est une bonne nouvelle pour la protection de la vie privée et la liberté numérique, elle reflète aussi l’inquiétude croissante face aux restrictions imposées sur Internet. Certains pays interdisent totalement ou partiellement les VPN, avec un succès limité, mais il n’est pas exclu que les États-Unis ou d’autres gouvernements tentent d’imposer de nouvelles restrictions à l’avenir.

En attendant, Proton et d’autres acteurs du marché continuent d’évoluer pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs, affirmant leur engagement en faveur d’un Internet libre et sécurisé.