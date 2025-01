Accueil » Google Doodle : Jeu Google sur l’année du serpent pour le Nouvel An Chinois

Alors que le mois de février approche à grands pas, les festivités du Nouvel An grégorien semblent déjà bien loin. Pourtant, pour des millions de personnes à travers le monde, la fête ne fait que commencer ! Le Nouvel An lunaire débute cette semaine, et Google marque l’événement avec un Google Doodle spécial pour célébrer l’Année du Serpent dans le zodiaque chinois.

Le Nouvel An lunaire 2025 commence ce mercredi 29 janvier, marquant le début de l’Année du Serpent selon le calendrier chinois. Bien que cette célébration soit souvent associée à la Chine, elle est observée dans de nombreux pays d’Asie, tels que la Corée du Sud, le Vietnam, la Malaisie et Singapour, chacun ajoutant sa propre touche aux festivités.

Avec une histoire de plus de 3 000 ans, le Nouvel An lunaire est une période de réunions familiales, de festins copieux, de souhaits de prospérité et, bien sûr, de feux d’artifice spectaculaires.

Pour marquer cette tradition, Google a déployé un Google Doodle spécial, visible dans de nombreux pays à travers l’Asie, l’Europe et les Amériques, reflétant l’ampleur de la diaspora qui célèbre cet événement. De plus, une version exclusive du Doodle a été créée pour la Corée du Sud, avec une illustration mettant en avant un serpent amical, emblème de cette nouvelle année.

Les Google Doodle, une tradition appréciée

Les Google Doodle sont devenus une véritable institution, rendant hommage aux événements culturels, aux personnalités marquantes et aux fêtes du monde entier. Ce Google Doodle du Nouvel An lunaire s’inscrit dans cette volonté de célébrer la diversité culturelle et d’honorer les traditions de millions d’internautes.

Le mois dernier, Google avait d’ailleurs utilisé un Google Doodle interactif pour revenir sur les temps forts de l’année 2024 en matière de recherches. Ces créations, qu’elles soient informatives ou ludiques, offrent souvent un moment de découverte ou de divertissement au fil de la navigation sur le moteur de recherche.

Bonne Année du Serpent ! 🐍🎆 Que vous fêtiez le Nouvel An chinois, le Seollal coréen ou le Tết vietnamien, cette période est l’occasion de se réunir, de partager de bons repas et d’échanger des vœux de prospérité.