Accueil » Nothing Phone (3a) : Lancement le 4 mars avec Snapdragon 7s Gen 3 et triple caméra !

Nothing Phone (3a) : Lancement le 4 mars avec Snapdragon 7s Gen 3 et triple caméra !

Nothing Phone (3a) : Lancement le 4 mars avec Snapdragon 7s Gen 3 et triple caméra !

Nothing, la marque londonienne qui a captivé les amateurs de technologie avec ses designs uniques, a officiellement annoncé un événement le 4 mars 2025. À cette occasion, la société devrait lever le voile sur les Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Plus, deux appareils qui font déjà l’objet de nombreuses fuites et rumeurs.

Voici un aperçu détaillé des spécifications et fonctionnalités attendues.

Spécifications présumées du Nothing Phone (3a)

Selon les informations partagées par @gadget_bits sur X, le Phone (3a) devrait inclure les caractéristiques suivantes :

Écran et design

Écran AMOLED FHD+ de 6,8 pouces offrant une expérience visuelle immersive.

Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, idéal pour une fluidité optimale dans les animations et les jeux.

Retour des emblématiques Glyphes lumineux à l’arrière, signature du design Nothing.

Performances

Processeur Snapdragon 7 s Gen 3 gravé en 4 nm, garantissant un équilibre entre performance et efficacité énergétique.

Jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, parfaits pour le multitâche et le stockage de gros fichiers.

Fonctionnant sous Android 15 avec Nothing OS 3.1, offrant une interface épurée et personnalisable.

Photographie

Triple module caméra arrière : 50 mégapixels (principal) avec stabilisation optique (OIS). 8 mégapixels (ultra grand-angle), un capteur légèrement moins performant que le modèle du Phone (2a). 50 mégapixels (téléphoto), une nouveauté pour cette gamme, idéale pour les zooms optiques.

Caméra frontale de 32 mégapixels, parfaite pour les selfies et les appels vidéo de haute qualité.

Autonomie et recharge

Batterie de 5000 mAh, promettant une solide autonomie pour un usage prolongé.

Recharge filaire rapide de 45W, permettant un plein d’énergie en un temps réduit.

Connectivité

Compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4, et prise en charge de la technologie NFC.

Phone (3a) Plus : un modèle premium ?

Selon de précédentes rumeurs, le Phone (3a) Plus pourrait se distinguer par l’intégration d’une caméra téléphoto périscopique, un ajout destiné aux amateurs de photographie mobile. Ce modèle pourrait également offrir une meilleure expérience photo dans des conditions de zoom extrême.

Avec ces spécifications, le Nothing Phone (3a) se positionne comme un solide concurrent sur le segment des smartphones milieu de gamme, alliant design unique, performances correctes, et fonctionnalités polyvalentes. L’ajout de la téléphoto, la puissance du Snapdragon 7 s Gen 3, et le retour des glyphes lumineux sont autant d’atouts qui pourraient séduire les utilisateurs.

Rendez-vous le 4 mars pour découvrir si ces attentes seront confirmées !