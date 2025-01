TikTok : Vers une acquisition par Microsoft ou Oracle ?

Les rumeurs autour d’une potentielle acquisition de TikTok par Microsoft s’intensifient alors que l’avenir de l’application demeure incertain. TikTok, qui compte environ 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, est au cœur d’un débat complexe mêlant préoccupations de sécurité nationale, enjeux géopolitiques et intérêts commerciaux.

TikTok et sa maison-mère chinoise, ByteDance, font l’objet d’une pression croissante aux États-Unis. Les responsables américains craignent que la gestion des données des utilisateurs par ByteDance ne compromette la sécurité nationale. En réponse, une loi adoptée plus tôt cette année oblige ByteDance à se séparer de TikTok pour éviter une interdiction pure et simple sur le sol américain.

Alors que TikTok a brièvement été menacé d’un arrêt juste avant l’application de cette loi, le président Donald Trump, nouvellement investi, a signé un ordre exécutif offrant un délai de 75 jours. Cette extension a permis de poursuivre les négociations autour d’une éventuelle vente ou restructuration de l’application.

Microsoft et les autres acteurs prêts au rachat de TikTok

Microsoft apparaît comme un candidat sérieux à l’acquisition de TikTok. Cependant, ni l’entreprise ni ByteDance n’ont souhaité commenter les discussions en cours, selon Reuters. D’autres sociétés ont également manifesté leur intérêt :

Oracle, déjà partenaire de TikTok en hébergeant ses données sur ses serveurs cloud aux États-Unis, est en pourparlers avancés avec la Maison-Blanche.

Des investisseurs américains de ByteDance, notamment General Atlantic, Sequoia Capital et Susquehanna International Group, pourraient également jouer un rôle clé dans toute transaction.

Frank McCourt, milliardaire, et le créateur YouTube Mr. Beast, font partie de groupes qui auraient exprimé leur intérêt, bien que leurs propositions ne soient pas alignées avec les plans d’Oracle.

Propositions et enjeux politiques

Trump a suggéré que le gouvernement américain prenne une participation de 50 % dans TikTok via une coentreprise. Bien que cette idée ait suscité l’intérêt, elle rencontre une forte résistance au Congrès, où des inquiétudes persistent sur l’éventuelle proximité de l’application avec le gouvernement chinois.

TikTok, de son côté, nie catégoriquement les accusations d’utilisation abusive des données, affirmant que les informations des utilisateurs américains sont stockées en toute sécurité sur les serveurs d’Oracle.

Les discussions autour de l’acquisition de TikTok sont loin d’être finalisées, mais elles attirent des acteurs majeurs et révèlent des enjeux stratégiques, financiers et politiques significatifs. Une éventuelle acquisition par Microsoft ou Oracle pourrait non seulement redéfinir le paysage des réseaux sociaux, mais également marquer un tournant dans les relations sino-américaines en matière de technologie.

Alors que l’échéance de la décision approche, toutes les options restent sur la table. Ce feuilleton souligne l’importance de TikTok dans l’écosystème numérique mondial et l’intensité des rivalités entre puissances économiques sur le front technologique.