Accueil » PS6 : Zen 5, GPU UDNA et performances révolutionnaires ?

Des informations divulguées par Kepler_L2 sur les forums NeoGAF suggèrent que le développement de la PlayStation 6 (PS6) est plus avancé qu’on ne le pensait. Le design du System on Chip (SoC) est terminé et actuellement en phase de validation pré-silicium. L’étape clé du A0 tapeout, où les premiers prototypes physiques de ces puces seront produits pour des tests en conditions réelles, est prévue pour la fin de l’année 2025.

D’après les fuites, la PS6 intégrera un APU semi-custom conçu par AMD et fabriqué par TSMC. Ce processeur combinera un CPU Zen 5 et un GPU UDNA (anciennement RDNA 5), tous deux reposant sur des nœuds de processus de pointe.

Caractéristiques techniques :

CPU Zen 5 : Composé de 8 cœurs et 16 threads, il offrira des gains de performances significatifs par rapport au CPU Zen 2 de la PS5.

GPU UDNA : Basé sur le procédé N3E de TSMC, ce GPU devrait intégrer des technologies avancées telles que le cache X3D, similaire à celui des processeurs Ryzen 7 9800X3D d’AMD. Cela promet une amélioration des performances dans les jeux et les tâches de calcul intensif.

Intel aurait perdu l’appel d’offres pour produire ce processeur au profit d’AMD dès 2022.

Capacités gaming : une nouvelle dimension

La PS6 vise à révolutionner l’expérience de jeu en proposant des résolutions 4K à 120 images par seconde (FPS) et 8K à 60 FPS, grâce à son CPU Zen 5 et son GPU UDNA. Bien que les performances exactes restent floues, Sony devrait s’appuyer sur des technologies d’upscaling basées sur l’intelligence artificielle pour offrir des graphismes de haute qualité.

Technologies avancées attendues :

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) : Une version améliorée de cette technologie promet des graphismes encore plus détaillés.

AMD FidelityFX Super Resolution 5 (FSR 5) : Cette technologie permettra de maximiser la qualité visuelle tout en maintenant des performances élevées.

Pour rappel, la PS5 avait déjà marqué un bond en avant par rapport à la PS4, passant de 1,84 teraflops à 10,3 teraflops. La PS6 devrait poursuivre sur cette lancée avec une augmentation encore plus impressionnante.

Date de sortie : 2027 ?

La PlayStation 5, lancée en novembre 2020, a redéfini les normes des consoles de salon. Selon les rumeurs, la PS6 pourrait être commercialisée en 2027, offrant aux joueurs une nouvelle génération de matériel après sept ans d’attente.

Avec des technologies de pointe et des fonctionnalités innovantes, la PS6 pourrait bien être un nouveau tournant dans l’univers des consoles de jeu.