Adobe Premiere Pro : Recherche visuelle par IA et traduction de sous-titres

Adobe continue de révolutionner le montage vidéo en intégrant des fonctionnalités basées sur l’IA dans Premiere Pro, After Effects et Frame.io. Ces nouveautés visent à simplifier le travail des monteurs et à leur faire gagner du temps, tout en rendant les outils plus accessibles et puissants.

Voici un tour d’horizon des améliorations.

Recherche visuelle IA dans Premiere Pro

La recherche dans Premiere Pro devient beaucoup plus intuitive grâce à la reconnaissance visuelle alimentée par l’IA. Les utilisateurs peuvent désormais localiser des clips en décrivant simplement leur contenu.

Par exemple, taper « une personne qui fait du skate avec un effet de lentille flare » permettra de trouver les vidéos correspondantes dans la bibliothèque multimédia. L’intelligence artificielle d’Adobe peut identifier :

Objets, lieux, et angles de caméra.

Mots prononcés, si une transcription est attachée au fichier vidéo.

Cependant, la fonctionnalité ne reconnaît pas les sons ni les personnes spécifiques. Elle peut néanmoins analyser les métadonnées des fichiers pour rechercher des éléments tels que :

Dates de tournage.

Lieux.

Types de caméras.

Un autre avantage est que l’analyse s’effectue directement sur l’appareil, sans nécessiter de connexion Internet. Adobe insiste sur le fait que le contenu vidéo des utilisateurs n’est pas utilisé pour entraîner ses modèles d’IA.

Traduction de sous-titres dans Premiere Pro

Une fonction de traduction automatique des sous-titres, prenant en charge 17 langues, fait également son apparition. Les utilisateurs peuvent :

Ouvrir plusieurs pistes de sous-titres simultanément, facilitant la gestion et l’édition des traductions.

Accélérer la localisation de projets grâce à une interface optimisée.

Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui dans la version bêta de Premiere Pro, accessible aux abonnés Creative Cloud ou Premiere Pro.

Nouveautés dans After Effects : HDR et cache optimisé

After Effects bénéficie de deux mises à jour majeures pour améliorer les performances :

Prise en charge HDR pour le monitoring : Les créateurs peuvent désormais visualiser des projets HDR avec une précision accrue. Système de cache amélioré : Les prévisualisations et lectures des fichiers volumineux sont plus rapides grâce à l’utilisation combinée de la RAM et du cache disque.

Cette optimisation permet aux ordinateurs plus anciens de lire des compositions entières sans pause pour le rendu ou la mise en cache.

Ces fonctionnalités sont disponibles dans la version bêta d’After Effects.

Frame.io et intégration Camera to Cloud

Frame.io renforce son intégration Camera to Cloud avec les caméras Canon C80 et C400. Cette fonctionnalité, activée par une mise à jour du firmware Canon en décembre, permet aux utilisateurs de :

Télécharger automatiquement les fichiers vers Frame.io directement depuis la caméra.

Simplifier le workflow, notamment pour les productions collaboratives à distance.

Avec ces innovations, Adobe montre son engagement à améliorer l’expérience des créateurs de contenu. Que ce soit la recherche visuelle intuitive dans Premiere Pro, le cache boosté dans After Effects ou l’intégration de Frame.io, ces fonctionnalités promettent de simplifier et d’accélérer les processus de production vidéo.