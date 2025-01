WhatsApp : La musique arrive enfin dans les Statuts !

WhatsApp franchit une nouvelle étape en lançant une fonctionnalité permettant d’ajouter de la musique à ses Statuts. Initialement aperçue lors de la mise à jour bêta 2.24.22.11, cette nouveauté est désormais testée à plus grande échelle avec la dernière version bêta pour Android (2.25.2.5), disponible sur le Google Play Beta Program.

Selon WABetaInfo, la nouvelle fonctionnalité intègre un bouton musique dans l’éditeur de Statuts. En cliquant dessus, les utilisateurs peuvent accéder à la bibliothèque musicale de Meta, la même utilisée sur Instagram. Cela permet de rechercher et d’ajouter des chansons préférées, des titres tendance ou de la musique d’artistes spécifiques à leurs Statuts photo ou vidéo.

Voici les étapes pour utiliser cette fonctionnalité :

Choisissez une Chanson : Appuyez sur le bouton musique pour parcourir les morceaux et sélectionnez celui qui correspond à votre Statut. Personnalisez le Clip : Pour les Statuts photo, sélectionnez un extrait de 15 secondes. Pour les vidéos, ajustez la durée de la musique pour qu’elle corresponde à celle du clip. Ajoutez une Touche Engagée : Les spectateurs verront le titre de la chanson et le nom de l’artiste affichés sur le Statut, avec une option cliquable pour découvrir le profil Instagram de l’artiste directement depuis WhatsApp.

Cette nouveauté ne rend pas seulement les Statuts WhatsApp plus dynamiques, mais elle renforce aussi l’intégration entre les plateformes de Meta. Déjà populaire sur Instagram, cette fonctionnalité souligne la stratégie de Meta visant à unifier les expériences utilisateur sur ses différents services.

Qui peut y accéder dans WhatsApp ?

Pour l’instant, cette fonctionnalité est limitée aux utilisateurs bêta, mais son déploiement progressif touchera bientôt un public plus large. Pour vérifier si vous y avez accès, assurez-vous d’avoir installé la dernière version bêta de WhatsApp. Si ce n’est pas encore le cas, soyez patient — la fonctionnalité arrivera bientôt.

En parallèle, Instagram a récemment annoncé « Edits », une nouvelle application d’édition vidéo prévue pour mars 2025. Cette application proposera des outils avancés comme des effets IA, des fonds verts et des exports sans filigrane, tout en s’intégrant parfaitement à Instagram pour offrir des analyses en temps réel. Face aux défis réglementaires rencontrés par TikTok, Meta semble déterminé à renforcer sa position dans le marché des contenus vidéo courts.

Avec l’ajout de la musique dans les statuts WhatsApp et le lancement de l’application Edits d’Instagram, Meta continue de diversifier ses outils créatifs. Ces mises à jour visent à améliorer l’expérience utilisateur tout en renforçant les liens entre WhatsApp et Instagram, offrant une plateforme unifiée pour l’expression et la créativité.