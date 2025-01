Instagram lance Edits : L’appli de montage vidéo qui défie CapCut

Sous la direction d’Adam Mosseri, Instagram, vient de dévoiler une nouvelle application baptisée Edits, conçue pour devenir un outil de montage vidéo complet et une alternative directe à CapCut, qui est devenu inaccessible après l’interdiction de TikTok aux États-Unis.

En effet, samedi, TikTok a disparu aux États-Unis à la suite de l’interdiction. D’autres applications appartenant à ByteDance, comme la populaire solution d’édition CapCut, ont également commencé à disparaître de l’App Store et du Google Play Store. Si TikTok a réussi à survivre à l’interdiction pour l’instant, l’avenir d’autres applications reste incertain. Voyant cette opportunité, Meta a donc lancé sa propre application de montage vidéo.

Actuellement disponible en précommande sur l’App Store iOS, Edits sera lancée officiellement le 13 mars 2025.

Edits : Plus qu’une simple application de montage vidéo

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Adam Mosseri a décrit Edits comme bien plus qu’un simple éditeur vidéo. Voici les principales fonctionnalités annoncées :

Une suite complète d’outils créatifs : Un onglet dédié pour s’inspirer avec des contenus recommandés. Un espace pour garder une trace des idées en cours de développement. Une caméra intégrée de haute qualité pour capturer des vidéos avec des paramètres avancés. Des outils d’édition robustes, incluant des options populaires comme les écrans verts et les superpositions vidéo.

Collaboration et partage simplifiés : La possibilité de partager des brouillons avec des amis et d’autres créateurs pour obtenir des retours.

Insights avancés pour les vidéos partagées sur Instagram : Un tableau de bord d’insights en direct pour suivre les performances. Des analyses détaillées sur l’engagement des abonnés et non-abonnés. Des données précises sur les comportements des utilisateurs, comme la fréquence de passage des vidéos.



Une réponse à l’interdiction de TikTok et CapCut

Avec la disparition de TikTok et de CapCut aux États-Unis, Instagram semble vouloir saisir l’occasion pour offrir une alternative native aux créateurs de contenu. Edits semble parfaitement alignée avec cette stratégie, en proposant des outils qui permettent aux utilisateurs de produire du contenu de qualité directement intégré à l’écosystème Instagram.

Mosseri a toutefois précisé que Edits ne sera pas une simple copie de CapCut. Dans une réponse à un journaliste sur Threads, il a souligné que l’application offrirait « une gamme d’outils créatifs beaucoup plus large » et viserait une audience plus ciblée.

Voir dans Threads

Disponibilité et vision pour les créateurs

Edits sera disponible à partir du 13 mars 2025 sur iOS, et aucune date de lancement pour Android n’a encore été mentionnée. Avec cet outil, Instagram renforce son engagement à fournir aux créateurs des moyens puissants pour produire et optimiser leurs vidéos, tout en consolidant sa position face à des concurrents comme YouTube Shorts et Snapchat Spotlight.

Il va sans dire que Meta a voulu saisir l’opportunité, étant donné que les utilisateurs de CapCut seront à la recherche d’une nouvelle alternative. Personnellement, je ne pense pas que Edits soit une idée de dernière minute, mais quelque chose qui était déjà en préparation. Mais ils ont probablement attendu que l’interdiction de ByteDance soit finalisée et mise en œuvre avant d’en parler.

En cette période d’incertitude concernant TikTok et ses applications affiliées, Instagram semble bien décidé à occuper l’espace laissé vacant. Edits pourrait devenir un outil incontournable pour les créateurs souhaitant profiter d’une plateforme complète et intégrée.