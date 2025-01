Android 16 : Multitâche révolutionnaire et nouvelles fonctionnalités !

Google travaille activement sur Android 16, et bien que la sortie publique ne soit prévue que dans quelques mois, l’excitation autour des nouvelles fonctionnalités ne cesse de croître. Selon un récent rapport d’Android Authority, les améliorations prévues dans cette version promettent de transformer l’expérience utilisateur, notamment sur les tablettes et les appareils pliables.

Un multitâche inspiré du système Open Canvas de OnePlus

L’une des nouveautés les plus attendues concerne le mode multifenêtre, qui s’inspire directement de la fonctionnalité Open Canvas disponible sur le OnePlus Open et la OnePlus Pad 2. Avec Android 16, les utilisateurs pourront ouvrir jusqu’à trois applications simultanément :

Disposition intelligente : Deux applications occuperont 90 % de l’écran, tandis qu’une troisième prendra les 10 % restants.

Commutation fluide : Un simple tapotement sur l’application réduite réajustera automatiquement la disposition des fenêtres.

Gestes intuitifs : Les utilisateurs pourront glisser-déposer des applications depuis la barre des tâches ou basculer entre elles à l’aide d’un geste de pincement à quatre doigts.

Cette fonctionnalité, découverte dans la Developer Preview 2 (DP2) d’Android 16, serait particulièrement utile sur les tablettes et les smartphones pliables comme le Google Pixel 9 Fold Pro et le Samsung Galaxy Z Fold 6. Android Authority souligne également que ce système multitâche pourrait s’intégrer parfaitement avec la nouvelle fonctionnalité app pairs, qui permettra de sauvegarder les états des applications ouvertes.

Améliorations supplémentaires : confidentialité, audio et notifications

Outre le multitâche avancé, Android 16 introduira également d’autres outils visant à améliorer l’expérience utilisateur :

Tableau de bord de confidentialité : Permet de consulter l’historique d’accès aux permissions sur une période de 7 jours, au lieu des 24 heures actuelles. Cela offre une meilleure transparence sur les applications utilisant des permissions sensibles. Partage audio amélioré : Les utilisateurs pourront connecter et partager de l’audio sur plusieurs appareils Bluetooth en même temps, une fonctionnalité idéale pour partager de la musique ou des appels avec d’autres. Refroidissement des notifications : Une option innovante pour réduire progressivement le volume des notifications provenant d’une même application sur une période spécifiée, aidant ainsi à réduire les interruptions répétitives.

Quand Android 16 sera-t-il disponible ?

Bien que Google ait commencé à tester ces fonctionnalités dans ses versions bêta pour développeurs, Android 16 ne sera pas disponible pour les fabricants avant la fin de l’année 2025. Cela signifie que les utilisateurs finaux devront attendre encore quelques mois pour découvrir ces innovations sur leurs appareils.

Avec ces avancées, Android 16 pourrait redéfinir l’utilisation des tablettes et des smartphones pliables, en offrant des outils multitâches et des fonctionnalités de personnalisation plus intuitives. Ces nouvelles capacités montrent que Google cherche à répondre aux besoins d’une utilisation professionnelle et personnelle accrue sur des écrans plus grands.

La compatibilité avec des appareils comme les Galaxy Z Fold 6 et Pixel 9 Fold Pro pourrait également inciter les fabricants tiers à tirer parti de ces innovations pour leurs futurs modèles. La mise à jour s’annonce comme une étape majeure dans l’évolution de l’écosystème Android, particulièrement dans un contexte où la productivité mobile devient essentielle.