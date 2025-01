Accueil » OPPO Watch X2 : ECG, température et design premium !

OPPO se prépare à lancer sa nouvelle série OPPO Watch X2 en février 2025, probablement aux côtés de son smartphone pliable OPPO Find N5. Une récente certification sur le site chinois TENAA a révélé des détails intrigants sur cette gamme de montres connectées qui pourrait rivaliser avec des modèles phares, comme la Samsung Galaxy Watch ou encore l’Apple Watch.

La OPPO Watch X2 (modèle OWW242), récemment certifiée par la TENAA, se distingue par un design élégant et premium. Voici ce que nous savons à ce jour :

Design : Boîtier circulaire en or avec des lunettes blanches ou argentées , et bracelets en cuir blanc ou crème. Une couronne rotative pourrait également être intégrée.

, et bracelets en cuir blanc ou crème. Une couronne rotative pourrait également être intégrée. Connectivité : Bluetooth, GPS, BeiDou, GLONASS, Wi-Fi, NFC et eSIM (compatibilité avec China Unicom et China Mobile).

Autonomie : Batterie de 345 mAh, promettant une performance fiable.

La série devrait inclure trois modèles :

OPPO Watch X2 Standard OPPO Watch X2 de 46 mm, une version plus grande. OPPO Watch X2 Pro, modèle phare avec des fonctionnalités haut de gamme.

Certaines variantes pourraient être rebaptisées sous la marque OnePlus, notamment pour les marchés internationaux, et sortir sous le nom de OnePlus Watch 3.

OPPO Watch X2, un accent sur la santé et le fitness

La santé est au cœur de la série Watch X2 avec des fonctionnalités de santé confirmées dont la surveillance de la pression artérielle, ECG (électrocardiogramme), une mesure de la température du poignet et une fonction de bilan santé en 60 secondes. Pour le suivi des activités physiques la montre offrira une surveillance des pas, de la fréquence cardiaque et disposera d’un GPS intégré pour des activités comme le cyclisme ou la course.

Parmi les autres spécifications, on peut citer un écran OLED rond avec une excellente lisibilité, le système d’exploitation ColorOS d’OPPO, la résistance à l’eau, garantissant une utilisation durable ou encore la recharge rapide à 10W, permettant une recharge efficace et rapide.

Autonomie améliorée pour le modèle OPPO X2 Pro

Une précédente certification 3C a révélé que le modèle X2 Pro (numéro OWW251) intégrera une batterie impressionnante de 631 mAh ou 648 mAh. Ce modèle premium pourrait offrir une autonomie bien supérieure à celle des modèles standards.

La série OPPO Watch X2 sera officiellement dévoilée en février 2025. Avec des fonctionnalités avancées et un positionnement premium, ces montres pourraient redéfinir les standards dans le domaine des montres connectées.