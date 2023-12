Retour triomphal pour Blue Origin : lancement réussi après l’échec de 2022

Blue Origin effectue des lancements depuis cette zone reculée, au sud-est d’El Paso, depuis près de 20 ans. La société a lancé ses premières expériences pour la Nasa en 2019 et ses premiers passagers en 2021, dont Bezos et son frère. Le deuxième équipage, quelques mois plus tard, comprenait l’acteur de Star Trek William Shatner.

La 24e mission de Blue Origin est officiellement un succès. La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a lancé avec succès une fusée transportant des expériences mardi, son premier vol depuis qu’un problème de moteur a provoqué un crash il y a plus d’un an .