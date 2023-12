Blue Origin prévoit un lancement imminent de New Shepard après 15 mois de pause

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, s’apprête à faire un retour très attendu dans le ciel après avoir confirmé qu’elle effectuera une mission sans équipage ce mois-ci.

Cette action mettrait fin à une pause de plus de 15 mois dans l’activité de sa fusée suborbitale New Shepard, la société ayant annoncé sur X (anciennement Twitter) qu’elle souhaitait voler à nouveau, dès lundi prochain.

We’re targeting a launch window that opens on Dec. 18 for our next New Shepard payload mission. #NS24 will carry 33 science and research payloads as well as 38,000 @clubforfuture postcards to space. #FortheBenefitofEarth

—Blue Origin (@blueorigin) December 12, 2023