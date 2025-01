Samsung semble prêt à redéfinir le rôle de l’IA dans nos smartphones avec sa nouvelle série Galaxy S25. Une vidéo teaser récemment publiée offre un aperçu d’un « véritable compagnon IA », dépassant largement les capacités traditionnelles de Bixby et des autres assistants actuels.

Cette avancée pourrait propulser Samsung en tête de la course à l’IA mobile.

Une IA qui comprend et exécute des demandes complexes

Dans la vidéo, une utilisatrice demande à l’IA : « Je vais à ma prochaine réunion, mais je dois trouver un restaurant italien. Avec des places en extérieur, acceptant les animaux, bien sûr. Peux-tu envoyer ça à Luca ? Oh, et mets-le dans mon calendrier ? ».

C’est une série de demandes complexes exprimées avec un langage naturel. L’IA interprète le tout sans difficulté apparente. Voici un décryptage des capacités suggérées par la démonstration :

Connaissance du calendrier personnel : L’IA sait que l’utilisateur a une réunion et ajuste probablement les paramètres du téléphone, comme le mode Ne Pas Déranger. Recommandations personnalisées : L’IA semble connaître les préférences de l’utilisateur pour suggérer un restaurant adapté. Multitâche fluide : Elle combine la recherche de restaurant, l’envoi d’informations à un contact, et l’ajout d’un événement au calendrier en une seule commande.

Ce niveau d’intégration et de fluidité est bien au-delà des assistants classiques, comme Google Assistant ou Siri, et surtout de Bixby dans sa forme actuelle.

Un Bixby transformé ?

Bixby, souvent moqué pour son manque de fonctionnalités face à ses concurrents, semble prêt pour une métamorphose. En Chine, une version de nouvelle génération de Bixby est déjà disponible, et la vidéo teaser indique que son déploiement mondial est imminent.

Cette nouvelle version pourrait être un bond technologique, transformant Bixby en un assistant réellement intelligent, capable d’anticiper les besoins, d’interagir naturellement et de gérer des tâches complexes.

Un teaser pour Galaxy Unpacked : « Un véritable compagnon IA arrive »

La vidéo se termine par un message prometteur : « Un véritable compagnon IA arrive »… suivi du logo Galaxy AI et d’un écran teaser pour l’événement Galaxy Unpacked, prévu dans seulement 8 jours, le 22 janvier.

On peut supposer que cette nouvelle IA sera disponible par défaut sur la série Galaxy S25, et potentiellement sur d’autres appareils Samsung. Cependant, il est probable que les performances optimales soient réservées aux modèles les plus récents et puissants, notamment grâce au processeur Snapdragon 8 Elite embarqué dans les Galaxy S25.

Impact pour les utilisateurs et le marché

La promesse de Samsung va au-delà d’un simple assistant vocal. Avec une IA capable d’un niveau de personnalisation et d’automatisation sans précédent, la série Galaxy S25 pourrait inaugurer une nouvelle ère de smartphones véritablement intelligents. Voici ce que cela signifie :

Expérience utilisateur enrichie : Des interactions plus naturelles et contextuelles, simplifiant les tâches du quotidien.

Une concurrence accrue : Apple avec son iPhone 16 et Google avec son Pixel 9 ont déjà introduit des fonctionnalités IA, mais Samsung semble déterminé à les surpasser.

Accessibilité future : Si Samsung ouvre cette technologie à ses appareils existants via des mises à jour, cela pourrait démocratiser les assistants IA avancés.

Le Galaxy S25 promet de ne pas être un simple rafraîchissement matériel, mais un véritable bond en avant grâce à l’IA. Que cette technologie soit limitée à la série S25 ou qu’elle s’étende à d’autres appareils, elle marque une étape décisive dans la manière dont nous interagissons avec nos téléphones.

Rendez-vous le 22 janvier pour découvrir si Samsung tient toutes ses promesses et si cette IA révolutionnaire redéfinit vraiment ce que signifie posséder un smartphone en 2025.