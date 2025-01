WhatsApp : Un nouvel onglet pour les IA !

En juillet 2024, WhatsApp a commencé à tester AI Studio, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’interagir avec des chatbots dotés de différentes personnalités basées sur l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, Meta franchit une nouvelle étape en intégrant un onglet dédié aux IA sur WhatsApp, dans le but de rendre cette fonction plus accessible et attrayante.

Selon WABetaInfo, la version Beta 2.25.1.24 pour Android introduira un onglet AI qui remplacera l’actuel onglet Communautés. Dans cet onglet, les utilisateurs pourront découvrir et interagir avec divers avatars IA personnalisés, organisés par catégories : Populaire, Conseils et connexions, Culture pop et Anime.

Ce nouvel onglet mettra en avant les fonctionnalités d’AI Studio, en simplifiant l’accès à ces avatars directement depuis la page principale de l’application. Cependant, il reste à voir si cet onglet permettra également de créer ses propres avatars IA, une option actuellement limitée au menu AI Studio sur Instagram.

L’image partagée par WABetaInfo ne précise pas où sera déplacé l’onglet Communautés. Une hypothèse plausible serait son intégration sous forme de filtre dans la page principale des discussions, à côté de Favoris et Groupes. Cette réorganisation pourrait mieux structurer WhatsApp, en rassemblant toutes les options de chat dans un seul espace et en réservant un onglet exclusif aux IA.

Un pari audacieux pour l’adoption de l’IA ?

Malgré l’ajout de ces fonctionnalités, l’utilité de l’intelligence artificielle sur WhatsApp suscite des interrogations. Lors des premiers tests de Meta AI en 2024, les utilisateurs ont trouvé l’idée intéressante, mais parfois déplacée dans un espace qui reste perçu comme privé et personnel. Neuf mois après, l’adoption semble encore limitée. Peu de discussions ont émergé autour des IA de WhatsApp, ce qui explique peut-être pourquoi AI Studio est resté sous les radars.

Le nouvel onglet IA pourrait représenter une tentative de Meta pour stimuler l’adoption de cette technologie en la rendant plus visible et facilement accessible. Cependant, il reste à voir si cela suffira à convaincre les utilisateurs.

L’intégration des IA sur Instagram, bien que similaire, n’a pas suscité un grand enthousiasme. Si cet onglet rend les IA plus accessibles sur WhatsApp, il faudra observer si cette nouvelle visibilité suffira à attirer les utilisateurs.

WhatsApp semble vouloir pousser l’adoption des IA, mais seule l’expérience utilisateur confirmera si ce pari portera ses fruits.