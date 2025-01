Accueil » Apple en 2025 : iPhone 17 Air, iPad M4 et hub intelligent !

Apple en 2025 : iPhone 17 Air, iPad M4 et hub intelligent !

Alors que nous progressons dans l’année 2025, Mark Gurman, insider chez Bloomberg, dévoile les ambitieux projets d’Apple pour les mois à venir. Avec des mises à jour couvrant presque toutes les catégories de produits, Apple semble prêt à marquer cette année comme l’une des plus excitantes de son histoire.

Voici un aperçu détaillé des nouveautés attendues.

iPhone : Des designs plus fins et des améliorations intelligentes

Apple prépare un rafraîchissement majeur pour sa gamme d’iPhone. La série iPhone 17 inclura les modèles iPhone 17, Pro, et Pro Max, ainsi qu’un nouveau venu : l’iPhone 17 Air. Selon les rumeurs, cet appareil pourrait être l’iPhone le plus fin jamais conçu. Grâce aux avancées en miniaturisation et à l’intégration de la puce A19, l’iPhone 17 Air proposera un design élégant avec un module photo à objectif unique, tout en servant de test pour les futures technologies pliables.

Du côté des modèles plus abordables, l’iPhone SE recevra enfin une mise à jour attendue depuis longtemps. Exit le bouton principal, place au Face ID et à un design plus moderne. Alimenté par Apple Intelligence, ce modèle offrira des fonctionnalités avancées d’IA, bien que son prix pourrait légèrement augmenter.

iPad : Plus de puissance et d’Intelligence

La gamme d’iPad bénéficiera également d’une mise à jour significative :

Les iPad d’entrée de gamme seront équipés de la puce A17 Pro et de 8 Go de RAM, les alignant sur l’iPad Mini.

L’iPad Air pourrait passer à la puce M4, rapprochant ses performances de celles de l’iPad Pro.

Ces améliorations visent à combler l’écart entre les modèles Air et Pro tout en intégrant les capacités d’Apple Intelligence à l’ensemble de la gamme.

Maison connectée : Une nouvelle ère avec un hub intelligent

Apple prévoit de renforcer sa présence dans le domaine de la maison connectée avec un hub intelligent de 7 pouces.

Fonctionnalités : Gestion des tâches, exécution d’applications et prise en charge des appels vidéo.

Design : Conçu pour être posé sur un plan de travail ou fixé au mur, il devrait fonctionner parfaitement avec Siri et d’autres appareils Apple.

Ce produit pourrait ouvrir la voie à un Siri plus conversationnel et à de nouveaux accessoires Apple pour la maison connectée.

Mac : Nouveaux designs et performances supérieures

Après la récente mise à jour des MacBook Air, Apple se concentre sur le Mac Pro. Attendu avec le dernier processeur Apple Silicon et un nouveau design, ce Mac Pro vise à répondre aux besoins des professionnels exigeants.

Apple Watch : Toujours plus connectée et axée sur la santé

L’Apple Watch SE adoptera un nouveau design, tandis que les Series 11 et Ultra 3 recevront des mises à jour mineures. Parmi les fonctionnalités attendues :

Connectivité satellite pour la Ultra 3.

Accès au réseau 5G RedCap.

Détection de l’hypertension artérielle, renforçant le rôle de l’Apple Watch dans le domaine de la santé.

Accessoires : AirTags, HomePod et Plus Encore

Même les accessoires d’Apple recevront leur lot de nouveautés :

Un nouvel AirTag avec une portée améliorée est en préparation.

Des mises à jour sont prévues pour les modèles HomePod mini et Apple TV, conçues pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème de maison connectée.

L’avenir : Appareils pliables et AR/VR

Bien que le Vision Pro ne reçoive probablement pas de mise à jour cette année, Apple explore une version plus abordable de son casque AR/VR. D’autres innovations comprennent des iPhone et iPads pliable, avec l’iPhone Air comme tremplin, et un appareil AR/VR léger inspiré des lunettes connectées de Meta.

2025 : Une année à suivre

La stratégie d’Apple pour 2025 met l’accent sur des designs plus fins et légers, des améliorations alimentées par l’IA et une poussée vers l’intégration des maisons connectées. Les produits et fonctionnalités évoqués montrent qu’Apple continue d’innover tout en répondant aux attentes des utilisateurs.

Que ce soit le révolutionnaire iPhone 17 Air, le hub intelligent pour la maison connectée, ou les avancées en matière de santé avec l’Apple Watch, cette année promet de renforcer la position d’Apple en tant que leader de l’innovation.