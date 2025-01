Accueil » Atari GameStation Go : La console rétro qui fait son grand retour !

Atari GameStation Go : La console rétro qui fait son grand retour !

La Atari GameStation Go, une console de jeu portable développée par MyArcade en partenariat avec Atari, a été dévoilée en grande pompe lors du CES 2025. Avec un mélange unique de fonctionnalités modernes et rétro, cette console promet de séduire les fans de jeux vidéo nostalgiques.

Elle sera disponible à l’achat au troisième trimestre 2025 pour un prix annoncé de 150 dollars.

Une impressionnante bibliothèque rétro

La GameStation Go arrive préchargée avec 200 jeux classiques, issus des emblématiques catalogues d’Atari, incluant des titres d’arcade et de consoles de salon. Parmi les incontournables, on retrouve :

Pac-Man

Missile Command

Centipede

Breakout

Star Raiders

Ces jeux légendaires sont accompagnés de commandes spécifiques adaptées à leur gameplay original.

Des commandes polyvalentes pour une expérience authentique

Pour répondre aux besoins variés des jeux Atari, la GameStation Go intègre un large éventail de commandes rétro et modernes :

Un paddle rotatif (en haut à droite) pour des jeux comme Breakout.

Un trackball (sous le D-Pad) pour des titres tels que Centipede et Missile Command.

Un clavier numérique pour certains jeux nécessitant une saisie spécifique.

Un D-Pad et des boutons d’action pour les jeux plus classiques.

Des gâchettes sur les épaules pour des jeux compatibles.

Un système de LED intelligent simplifie encore l’expérience. Seuls les contrôles nécessaires pour un jeu donné s’allument, éliminant toute confusion et améliorant l’immersion.

Caractéristiques modernes de la GameStation Go : entre rétro et innovation

Bien que conçue pour le rétro-gaming, la GameStation Go inclut des fonctionnalités modernes qui la rendent attrayante :

Écran 16:9 : bien que non nécessaire pour les titres Atari d’origine, cet écran apporte une touche contemporaine.

Sortie HDMI : permet de connecter la console à une télévision moderne pour jouer sur grand écran.

Port USB-C : pour le chargement (5V) et pour connecter des manettes supplémentaires.

Port microSD : son utilisation exacte reste floue, mais il pourrait permettre l’ajout de jeux.

Wi-Fi intégré : pour les mises à jour OTA et le téléchargement de jeux supplémentaires.

Prise casque 3,5 mm : pour une expérience de jeu immersive en solo.

La console dispose également d’un support intégré à l’arrière pour jouer confortablement en mode table avec une manette externe.

Accessoires et options multijoueurs

La GameStation Go est compatible avec des manettes supplémentaires, idéales pour le multijoueur :

Manette standard : reprend le design de la console, mais sans écran.

Manette arcade : offre un joystick, 8 gros boutons d’action, ainsi qu’un paddle et un trackball plus grands pour une expérience arcade authentique.

Les prix de ces accessoires n’ont pas encore été annoncés.

Une console rétro accessible

Bien que les spécifications techniques internes (processeur, mémoire, batterie) n’aient pas été révélées, il est peu probable que la GameStation Go nécessite un matériel très puissant, étant donné qu’elle est conçue pour des jeux datant de plusieurs décennies.

La Atari GameStation Go est attendue au troisième trimestre 2025, et avec son mélange de nostalgie et d’innovations modernes, elle s’adresse aux fans d’Atari tout en proposant des fonctionnalités attrayantes pour de nouveaux joueurs. À seulement 150 dollars, elle pourrait devenir un incontournable pour les amateurs de rétro-gaming.

Les accessoires et les jeux supplémentaires téléchargeables renforceront son attrait, mais il faudra attendre les prochains mois pour voir si la console pourra répondre aux attentes des fans.