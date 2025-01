CES 2025 : Bosch révolutionne la sécurité des vélos électriques

Lors du CES 2025, le conglomérat allemand Bosch a présenté une série d’innovations visant à renforcer la sécurité et l’efficacité des vélos électriques. Parmi les annonces phares, Bosch a introduit un nouveau système de verrouillage numérique pour les batteries, accessible via l’application Flow+, qui offre une protection avancée contre le vol.

Cette mise à jour s’inscrit dans les efforts de Bosch pour établir de nouvelles normes en matière de sécurité dans le secteur des vélos électriques.

Bosch, le système de verrouillage numérique révolutionnaire

Disponible à partir de l’été 2025, cette nouvelle fonctionnalité de verrouillage numérique ajoute une couche de sécurité innovante aux batteries des vélos électriques. Voici comment cela fonctionne :

Verrouillage automatique : Une fois le vélo éteint, la batterie se verrouille automatiquement de manière numérique.

Protection contre le vol : Si un voleur parvient à retirer la batterie et tente de l’utiliser sur un autre vélo électrique Bosch, celle-ci deviendra inutilisable et désactivera également le moteur du second vélo.

Clés numériques pour le partage : Bosch permet également aux propriétaires de créer des clés numériques, afin de partager l’accès avec des amis ou des membres de la famille. Cela garantit flexibilité et sécurité.

Cette fonctionnalité sera déployée via une mise à jour over-the-air pour les vélos électriques Bosch dotés du système intelligent de la marque.

Un écosystème de sécurité complet pour les vélos électriques

Le nouveau système de verrouillage s’intègre parfaitement aux autres mesures de sécurité proposées par Bosch :

Serrures connectées au smartphone : Certains vélos électriques Bosch disposent déjà de systèmes de verrouillage intégrés, pilotés via des écrans numériques et l’application. Systèmes d’alarme : Bosch propose également des alarmes intégrées pour une protection supplémentaire. Serrures mécaniques : Les utilisateurs peuvent toujours opter pour des serrures mécaniques classiques en complément des solutions numériques.

Gestion intelligente de la batterie grâce à l’IA

Bosch a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs de définir un niveau de charge cible à atteindre à la fin de leur trajet. Bien que les détails soient encore limités, cette innovation repose sur une gestion intelligente de la batterie, qui ajuste la consommation d’énergie et la puissance du moteur pour répondre aux attentes du cycliste. Cette technologie vise à améliorer la durée de vie et l’autonomie des batteries.

Avec ces annonces, Bosch renforce sa position de leader dans le marché en pleine expansion des vélos électriques. En intégrant des technologies avancées, telles que le verrouillage numérique, la gestion intelligente des batteries et la connectivité via l’application Flow+, Bosch répond aux préoccupations majeures des utilisateurs, notamment la sécurité, la praticité et la longévité des batteries.

En innovant constamment, Bosch fixe de nouvelles références pour ce que les utilisateurs peuvent attendre en matière de performance et de sécurité des vélos électriques. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour alors que le CES 2025 se poursuit.