Poco X7 et Poco X7 Pro : Lancement mondial le 9 janvier ! Prix et spécifications dévoilés

POCO s’apprête à enrichir le marché mondial des smartphones avec deux nouveaux modèles, le POCO X7 et le POCO X7 Pro, dont le lancement officiel est prévu pour le 9 janvier 2025. Alors que la marque reste silencieuse sur les détails de la série F7, elle a confirmé cette date pour sa nouvelle gamme. Les prix et configurations des deux modèles ont également été dévoilés, suscitant un grand intérêt parmi les consommateurs.

Selon la source Sudhanshu Ambhore, le POCO X7 5G sera proposé en deux versions : une avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 299 euros, et une autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 349 euros.

Quant au POCO X7 Pro, il sera disponible en trois configurations : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 369 euros, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 399 euros, et 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 429 euros. Ces tarifs permettent à POCO de se positionner solidement dans le segment des smartphones milieu de gamme premium.

Le POCO X7 Pro, présenté comme un rebranding du Redmi Turbo 4 récemment lancé, sera alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Ce chipset, associé à une RAM LPDDR5x, à un stockage UFS 4.0 et au système d’exploitation Xiaomi HyperOS 2.0, promet des performances exceptionnelles. D’ailleurs, selon les teasers, il atteindrait un impressionnant score de 1,7 million de points sur AnTuTu. Les amateurs de gaming bénéficieront également d’un système de refroidissement 3D IceLoop System, qui combine une chambre de vapeur en acier inoxydable de 5000 mm² et un contrôle thermique assisté par IA.

En matière d’autonomie, le POCO X7 Pro sera doté d’une batterie de 6 000 mAh sur les marchés mondiaux, le tout compatible avec une recharge rapide de 90 W. Une édition spéciale Iron Man, inspirée de l’univers Marvel, sera également proposée, attirant l’attention des fans de super-héros. L’appareil devrait arborer un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’un module caméra double avec un capteur principal de 50 MP.

Les POCO X7 et POCO X7 Pro sont très attendus

Le POCO X7, quant à lui, sera équipé du processeur Dimensity 7300 Ultra et visera les utilisateurs à la recherche d’une solution performante, mais plus abordable. Il intègrera une batterie de 5 110 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W, et un écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces protégé par du Gorilla Glass Victus 2. Sur le plan photographique, le POCO X7 proposera une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Les selfies seront assurés par une caméra frontale de 20 mégapixels.

Avec ces deux modèles, POCO entend répondre aux besoins des utilisateurs avides de puissance et de polyvalence. Les spécifications ambitieuses des X7 et X7 Pro, combinées à des prix compétitifs, placent ces smartphones comme des alternatives attractives face à la concurrence. POCO devrait ainsi consolider sa présence sur le marché mondial des smartphones. Le 9 janvier 2025, tous les regards seront tournés vers ce lancement, qui s’annonce comme l’un des temps forts de ce début d’année.