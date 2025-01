CES 2025 : Baseus lance une batterie externe avec hotspot 4G intégré

Lors du CES 2025, Baseus a dévoilé plusieurs nouveautés marquantes, dont la très attendue EnerGeek MiFi Power Bank. Cette batterie externe unique en son genre associe des fonctionnalités de chargeur portable et de hotspot mobile.

Elle sera disponible en avril 2025, au prix de 89,99 dollars, et promet de devenir un accessoire indispensable pour les voyageurs et les travailleurs nomades.

EnerGeek MiFi : des fonctionnalités complètes pour la mobilité

La Baseus EnerGeek MiFi Power Bank se distingue par sa capacité à :

Charger vos appareils grâce à une batterie de 20 00 mAh et un maximum de 67 W de puissance en sortie. Servir de hotspot mobile, avec une connectivité Wi-Fi et Bluetooth permettant de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément.

Le hotspot prend en charge les réseaux 4G dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, le Canada et le Japon, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 50 Mb/s (selon la force du signal et le réseau utilisé). Une application mobile dédiée permettra d’acheter et de personnaliser des forfaits de données flexibles, sans frais mensuels ni restrictions d’utilisation.

Un design pratique et polyvalent

La EnerGeek a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs en déplacement :

Ports multiples : deux ports USB-C, un port USB-A et un câble USB-C intégré qui sert également de sangle de transport.

Écran intégré : il affiche en temps réel des informations comme la charge restante, la puissance de sortie et l’état de la connectivité Wi-Fi.

Capacité : sa batterie de 20 000 mAh peut recharger plusieurs fois des smartphones et des tablettes. Toutefois, la limite de puissance de 67 W peut être insuffisante pour certains ordinateurs portables exigeants.

Une seconde batterie externe annoncée : puissance et simplicité

Baseus a également dévoilé une autre batterie externe plus traditionnelle, mais tout aussi impressionnante :

Une batterie de 20 000 mAh, dotée de deux câbles USB-C intégrés, dont l’un est entièrement rétractable pour une meilleure portabilité.

Une puissance de 100 W en Power Delivery, suffisante pour charger des appareils plus gourmands, comme certains ordinateurs portables.

Un écran similaire pour surveiller l’état de charge et la puissance délivrée.

Cette seconde batterie sera également disponible en avril 2025, au prix de 99,99 dollars.

Pourquoi la Baseus EnerGeek se démarque ?

Avec son double rôle de chargeur et de hotspot, le Baseus EnerGeek répond à un problème majeur rencontré par les voyageurs : disposer d’un accès Internet fiable sans dépendre d’un smartphone ou d’un autre appareil. Sa flexibilité, combinée à une couverture mondiale étendue, en fait une solution idéale pour les déplacements internationaux.

À un prix compétitif de 89,99 dollars, cette innovation pourrait bien séduire les digital nomads et les professionnels mobiles. Cependant, pour les utilisateurs ayant des besoins énergétiques plus élevés, la version à 100 W pourrait être une alternative intéressante, bien qu’elle ne dispose pas des capacités hotspot.

Avec ses nouvelles batteries externes, Baseus marque un grand coup au CES 2025 en proposant des solutions innovantes, polyvalentes et adaptées aux besoins des utilisateurs modernes. Que vous cherchiez une batterie avec hotspot intégré ou une solution puissante pour vos appareils les plus exigeants, la gamme Baseus saura répondre à vos attentes dès avril 2025.