Accueil » HyperOS 2 : Déploiement mondial, nouveautés et fonctionnalités

HyperOS 2 : Déploiement mondial, nouveautés et fonctionnalités

HyperOS 2 : Déploiement mondial, nouveautés et fonctionnalités

Xiaomi a officiellement lancé le déploiement mondial de HyperOS 2, sa dernière interface utilisateur, conçue sur la base d’Android 15. Introduite le mois dernier, cette mise à jour promet une esthétique renouvelée, des animations fluides et une connectivité renforcée entre les appareils de l’écosystème Xiaomi, offrant ainsi une expérience plus intégrée et intuitive.

Parmi les principales nouveautés de HyperOS 2, l’écran de verrouillage bénéficie désormais de multiples options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de configurer des designs qui reflètent leur style. Les transitions entre les différentes parties de l’interface, comme les notifications ou les changements d’écran, sont enrichies par des effets dynamiques, rendant l’expérience de navigation encore plus fluide.

Le système météorologique a également été repensé avec une fonction en 3D temps réel. Désormais, les conditions météorologiques réelles sont simulées de manière visuelle, offrant un affichage immersif qui reflète avec précision les variations climatiques. Cette attention aux détails améliore l’engagement des utilisateurs avec leur interface.

HyperOS 2 propose aussi une interconnectivité accrue entre les appareils Xiaomi. Avec la fonction Home Screen+ 2.0, les utilisateurs peuvent épingler des applications et les utiliser de manière transparente sur plusieurs appareils, comme des smartphones, des tablettes ou des téléviseurs connectés. La fonctionnalité de transfert de lecture multimédia permet de basculer aisément des contenus, tels que de la musique, vers des haut-parleurs Xiaomi. La synchronisation des appels entre différents appareils facilite également la gestion des communications, tandis que Lien avec Windows offre une intégration fluide entre les smartphones Xiaomi et les PC Windows.

Pour rendre l’interface encore plus agréable, Xiaomi a introduit de nouvelles animations, rendant l’interaction avec HyperOS 2 plus réactive et visuellement plaisante.

Pas d’IA pour le déploiement hors de Chine de HyperOS 2

En revanche, la version internationale d’HyperOS 2 se distingue de son équivalent chinois par l’absence d’intégration de l’intelligence artificielle HyperAI. Contrairement à la version chinoise, qui inclut des outils avancés comme la rédaction assistée par IA, la reconnaissance sonore et la génération d’art numérique, la version globale se concentre davantage sur l’amélioration de l’expérience utilisateur classique.

Le déploiement d’HyperOS 2 a commencé ce mois-ci avec des appareils phares tels que les séries Redmi Note 13 et Xiaomi 14T, et s’étendra progressivement à d’autres modèles d’ici décembre 2024. Les mises à jour seront distribuées via OTA (Over-The-Air) pour garantir une adoption fluide. Xiaomi invite les utilisateurs à partager leurs retours ou à signaler d’éventuels problèmes à travers l’application Services & Feedback préinstallée.

Avec cette mise à jour, Xiaomi démontre son engagement à enrichir son écosystème, rendant les interactions entre ses appareils plus fluides et en offrant une expérience utilisateur à la fois moderne et performante. Si vous possédez un appareil compatible, restez attentif à l’arrivée prochaine de la notification de mise à jour !