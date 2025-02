SteamOS : Bientôt sur d’autres consoles portables !

Ce n’est pas comme si nous ne savions pas que cela allait arriver et qu’il s’agissait juste de savoir quand, mais ce quand est maintenant, et grâce à une annonce conjointe de Valve et de Lenovo, nous savons que le premier matériel à utiliser officiellement SteamOS en dehors du Steam Deck lui-même sera le Lenovo Legion Go S.

En effet, l’une des questions que se posent les utilisateurs depuis la sortie de Steam Deck est la suivante : « Quand SteamOS sera-t-il disponible sur d’autres ordinateurs de poche et PC ? ». La réponse de Valve à cette question était « Bientôt », mais les choses ont changé. Alors que la sortie générale de SteamOS pour les PC est encore inconnue, Valve a en quelque sorte révélé quand SteamOS sera disponible pour d’autres consoles portables.

Pierre-Loup Griffais, l’un des principaux concepteurs de Valve, a déclaré à The Verge que la première version bêta de SteamOS pour les autres appareils portables arriverait après le mois de mars. Cela n’est pas surprenant, puisque Valve a ajouté la prise en charge des clés supplémentaires du ROG Ally dans le cadre des récentes mises à jour de SteamOS.

Cette annonce intervient quelques semaines après que Valve ait publié les lignes directrices officielles de SteamOS. Cela indique l’arrivée imminente de SteamOS sur les ordinateurs de poche autres que la Deck. Cette annonce est suivie par celle de la Legion Go S, qui devrait être livrée avec SteamOS préchargé.

Griffais a également ajouté que SteamOS sur la Legion Go S sera la même image que la Steam Deck. Cela signifie qu’elle devrait recevoir des mises à jour en même temps que la Steam Deck. Il ajoute : « En général, nous voulons juste nous assurer que nous avons un bon chemin pour travailler ensemble sur des choses comme les mises à jour du firmware et que vous pouvez accéder à des choses comme le gestionnaire de démarrage et le BIOS et des choses comme ça d’une manière semi-standardisée, n’est-ce pas ? ».

Une grosse attente sur SteamOS

Pour l’instant, nous ne disposons pas d’une liste de tous les ordinateurs de poche que Valve finira par prendre en charge. Mais il est confirmé que la Ally et la Legion Go en font partie. Cela dit, si vous souhaitez installer SteamOS dès maintenant, les gens derrière Bazzite ont fait un travail fantastique. L’installation est assez facile et l’expérience globale, selon la plupart des utilisateurs, a été excellente.

La bonne nouvelle est donc que Valve est enfin prête à lancer son système d’exploitation pour les jeux sur du matériel d’autres fabricants qui auraient traditionnellement installé Windows 11, beaucoup plus volumineux.