Apple s’allie à Alibaba pour l’IA en Chine : un tournant stratégique !

Selon un rapport de The Information, Apple s’associe à Alibaba pour introduire ses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) sur les iPhone en Chine. Cette initiative vise à contrer la baisse de la part de marché d’Apple dans la région, où des concurrents comme Huawei ont déjà intégré des outils d’IA dans leurs appareils.

Apple a initialement choisi Baidu comme partenaire principal pour l’IA l’année dernière, mais a ensuite changé de cap après que les modèles d’IA de Baidu n’ont pas répondu aux normes d’Apple. Après avoir évalué les modèles d’IA de Tencent, ByteDance, Alibaba et Deepseek, Apple a finalement opté pour Alibaba. Deepseek a été écarté en raison de la taille limitée de son équipe et de son manque d’expérience.

Les avantages d’Alibaba : Données et approbation réglementaire

Alibaba dispose de données étendues sur les habitudes d’achat et de paiement des utilisateurs, ce qui pourrait aider à former des modèles d’IA plus personnalisés. Les entreprises ont soumis leurs fonctionnalités d’IA co-développées à l’autorité de régulation chinoise pour approbation. Avec l’implication d’Alibaba, le processus d’approbation pourrait être accéléré, permettant aux utilisateurs d’iPhone en Chine de bénéficier de réponses Siri plus intelligentes, de capacités de recherche améliorées et d’options de personnalisation avancées.

Ce partenariat marque un changement pour Apple, qui a traditionnellement maintenu un contrôle strict sur son écosystème. Pour rester compétitif en Chine, Apple fait des compromis en intégrant l’IA d’Alibaba dans ses appareils. Cette collaboration soulève des questions sur la manière dont les différences régionales pourraient façonner les futurs produits Apple.

Un besoin urgent d’innovation

Le déploiement d’outils d’IA est crucial pour Apple, car les ventes d’iPhone ont chuté pendant la période des fêtes, généralement la plus forte pour les ventes, en raison de l’absence de fonctionnalités d’IA. Apple a prévu une forte croissance des ventes pour le trimestre en cours, suscitant des espoirs de reprise de la demande. Avec l’aide d’Alibaba, Apple pourrait rester pertinent sur l’un des plus grands marchés du monde, où l’IA devient un facteur clé pour les consommateurs.

Le partenariat entre Apple et Alibaba pour intégrer des fonctionnalités d’IA sur les iPhone en Chine est une étape stratégique pour contrer la concurrence locale. Avec les données étendues d’Alibaba et le potentiel d’un processus d’approbation accéléré, Apple pourrait offrir des expériences plus personnalisées et intelligentes aux utilisateurs d’iPhone en Chine. Reste à voir comment cette collaboration évoluera et influencera les futurs produits Apple.