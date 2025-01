Accueil » LG Xboom by will.i.am : L’audio intelligent et stylé débarque au CES 2025 !

À l’occasion du CES 2025, LG a levé le voile sur une nouvelle gamme d’équipements audio en collaboration avec le célèbre artiste will.i.am. Cette série, baptisée Xboom by will.i.am, inclut des enceintes et des écouteurs sans fil, combinant le savoir-faire technologique de LG et la vision créative de l’artiste.

La gamme met l’accent sur des fonctionnalités intelligentes et des performances audio avancées, offrant une expérience unique aux amateurs de musique.

Des enceintes connectées et polyvalentes

La gamme Xboom by will.i.am se compose de plusieurs modèles d’enceintes, dont les Xboom Bounce, Xboom Grab, et Xboom Stage 301. Ces appareils intègrent des technologies innovantes, comme AI Sound, qui analyse les pistes audio pour ajuster automatiquement les profils sonores afin de mettre en valeur la mélodie, le rythme ou les voix. De plus, grâce à AI Lighting, les enceintes disposent de barres lumineuses qui pulsent en synchronisation avec la musique. Une autre fonctionnalité notable est AI Calibration, qui adapte le son à l’environnement pour une qualité audio optimale.

L’enceinte Xboom Bounce, par exemple, offre un son puissant avec des radiateurs passifs orientés vers le haut, des double tweeters, et un woofer. Elle est également dotée d’une certification IP67, qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière, et peut fonctionner pendant 30 heures sur une seule charge. Ce modèle portable est idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

De son côté, la Xboom Grab reprend les principales caractéristiques du Bounce dans un format plus compact et léger, parfait pour les déplacements. Malgré sa taille réduite, elle offre un son dynamique grâce à ses doubles radiateurs passifs et bénéficie également d’une autonomie de 20 heures.

Enfin, l’enceinte Xboom Stage 301 est conçue pour les fêtes et les grands rassemblements. Équipée d’un woofer de 6,5 pouces et de deux haut-parleurs de 2,5 pouces pour les médiums, elle offre une qualité sonore adaptée aux environnements bruyants. Avec sa certification IPX4 et sa batterie remplaçable offrant 11 heures d’autonomie, cette enceinte se positionne comme une solution polyvalente pour les événements sociaux.

Les Xboom Buds : Une nouvelle génération d’écouteurs sans fil

En complément des enceintes, LG a également présenté les Xboom Buds, des écouteurs sans fil intra-auriculaires au design ergonomique. Grâce à leurs crochets d’oreille, ils restent bien en place même lors des activités physiques. Les Xboom Buds intègrent des transducteurs en graphène pour une meilleure qualité sonore et disposent de la réduction active du bruit (ANC) pour une immersion totale.

Les écouteurs prennent également en charge la technologie LE Audio Auracast, permettant une connectivité multi-appareils et l’écoute de flux audio ouverts dans les lieux publics. Avec une autonomie allant jusqu’à 30 heures, ils se révèlent pratiques pour une utilisation prolongée. Leur résistance à l’eau et à la poussière, certifiée IPX4, les rend particulièrement adaptés aux utilisateurs actifs.

Une collaboration qui met en avant la créativité et l’innovation

LG et will.i.am ont réussi à associer des fonctionnalités intelligentes à des performances audio de haute qualité. Les enceintes et les écouteurs de la gamme Xboom by will.i.am représentent une avancée dans le domaine de l’audio grand public, en intégrant des technologies comme le verrouillage automatique, le suivi de la santé et de la forme physique, ainsi que des systèmes d’éclairage interactifs.

LG n’a pas encore communiqué les prix ou la date de sortie précise de ces produits.