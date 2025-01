Accueil » CES 2025 : ROG Strix Scar 16 et 18, RGB à gogo et performances extrêmes !

Au CES 2025, Asus a dévoilé ses nouveaux ordinateurs portables ROG Strix Scar 16 et 18, des machines conçues pour les joueurs exigeants qui aiment afficher un look gamer audacieux.

Présentés après un teaser le mois dernier, ces modèles de 2025 mettent à l’honneur un design éclatant avec des lumières RGB sur tout le bas du châssis et un écran LED à points programmables sur le couvercle, similaire à ce qu’Asus propose déjà sur ses smartphones gaming ROG.

Sous cette esthétique tape-à-l’œil, les ROG Strix Scar 16 et 18 offrent une configuration puissante. Ils peuvent être équipés d’un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et d’un GPU Nvidia GeForce RTX 5090, les deux composants les plus performants du marché.

Les configurations possibles incluent jusqu’à 64 Go de RAM DDR5-5600 pour une fluidité maximale, un stockage interne de 2 To en PCIe Gen4 SSD, idéal pour les jeux volumineux et les tâches intensives et un écran ROG Nebula HDR Mini LED avec un ratio 16:10, une résolution 2.5K, une luminosité de pointe de 1 200 nits, et un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz.

Pour répondre aux besoins des joueurs modernes, Asus a inclus deux ports Thunderbolt 5, et le design permet un accès facile aux composants internes pour des mises à jour futures.

ROG Strix Scar 16 et 18 : Refroidissement avancé et silence assuré

Ces laptops dédiés au gaming intègrent une technologie de refroidissement de pointe, avec une chambre à vapeur couvrant les composants essentiels, accompagnée d’un radiateur en sandwich pour une dissipation thermique optimisée, et un traitement de métal liquide Conductonaut Extreme sur le GPU et le CPU, garantissant des performances thermiques exceptionnelles.

Asus affirme que ce système maintient les ventilateurs à un niveau sonore de seulement 45 dB, même pendant des sessions de jeu prolongées — un niveau comparable à celui d’une bibliothèque.

AniMe Vision : personnalisez votre expérience visuelle

En plus des performances, les Strix Scar 16 et 18 sont conçus pour briller, au sens propre. Avec le système AniMe Vision, vous pouvez personnaliser l’éclairage LED du couvercle pour afficher des animations ou synchroniser les effets lumineux avec d’autres appareils compatibles AniMe Vision. Asus propose une bibliothèque d’artworks prédéfinis ou vous laisse créer vos propres designs via un éditeur pixelisé.

Les ROG Strix Scar 16 et 18 seront disponibles à partir de 3799,99 euros, et les expéditions débuteront en février 2025. Ces laptops, avec leur design éclatant et leurs spécifications haut de gamme, s’adressent aux joueurs recherchant des machines performantes sans compromis sur l’esthétique.