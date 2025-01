CES 2025 : Vision AI de Samsung révolutionne l’expérience télévisuelle

Samsung a dévoilé sa gamme de téléviseurs 2025 lors du CES2025, introduisant une multitude d’innovations qui marquent une nouvelle ère pour l’industrie.

Sous le thème Vision AI, Samsung promet de transformer l’expérience télévisuelle grâce à des fonctionnalités intelligentes qui simplifient la vie quotidienne et repoussent les limites de la qualité d’image et du son.

Vision AI : Une révolution pour l’intelligence artificielle télévisuelle

Le cœur de l’innovation réside dans Vision AI, qui offre des améliorations significatives en matière de qualité d’image, de son et de découverte de contenu. Parmi les nouveautés :

AI Upscaling et Auto HDR Remastering optimisent chaque scène pour des images plus nettes et dynamiques.

Color Booster Pro, une technologie d’IA, enrichit la palette de couleurs pour des visuels éclatants.

Avec la fonctionnalité « Cliquer pour rechercher », il est désormais possible d’identifier des acteurs, des lieux ou même des vêtements vus à l’écran en appuyant simplement sur un bouton du téléviseur. L’intégration avec Samsung Food va encore plus loin : le téléviseur peut reconnaître les plats à l’écran, proposer des recettes et même créer une liste de courses.

Samsung AI Home Security transforme votre TV en un hub de sécurité intelligent, capable de détecter les bruits inhabituels et les mouvements suspects. Avec le soutien de Knox Matrix, vos données personnelles sont protégées grâce à un cryptage de bout en bout.

Grâce à l’intégration poussée de SmartThings, les téléviseurs 2025 de Samsung deviennent des hubs centraux pour gérer votre maison connectée. Compatibles avec plus de 340 marques d’appareils connectés, ils permettent de contrôler lumières, caméras, thermostats et même appareils électroménagers directement depuis votre écran.

Les nouveaux téléviseurs sont également équipés de Samsung Knox, une solution de sécurité à trois niveaux qui protège vos données et assure un fonctionnement sécurisé de tous vos appareils connectés.

Neo QLED 8K et 4K : Une nouvelle génération de téléviseurs ultra premium

Les nouveaux modèles phares, les QN990F et QN900F, redéfinissent la télévision 8K. Dotés de la technologie Glare-Free et du Wireless One Connect Box, ces téléviseurs offrent une expérience visuelle exceptionnelle sans câbles encombrants.

En 4K, les modèles QN90F, QN80F et QN70F mettent en avant des tailles d’écran impressionnantes, allant jusqu’à 115 pouces. Le QN90F propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz, idéal pour les gamers.

OLED: Plus lumineux, plus performants

Samsung continue d’élargir sa gamme OLED avec les S95F, S90F et S85F. Le S95F, en particulier, est le téléviseur OLED le plus lumineux jamais conçu par Samsung, avec une technologie anti-éblouissement améliorée et des performances de jeu exceptionnelles grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Lifestyle TV: Entre art et technologie

The Frame reste l’un des produits phares de Samsung, combinant œuvre d’art et écran TV. Cette année, The Frame Pro introduit un écran Neo QLED et un Wireless One Connect Box, rendant l’installation plus propre et simplifiée. Les deux modèles permettent d’accéder à des milliers d’œuvres d’art via le Samsung Art Store.

Samsung a également présenté des innovations audacieuses comme un téléviseur transparent et des écrans dédiés à la créativité, renforçant son positionnement dans les produits lifestyle.

Tizen OS et hub gaming : L’expérience connectée ultime

Le système d’exploitation Tizen OS a été repensé pour offrir une navigation plus intuitive et des recommandations basées sur l’intelligence artificielle.

Le Samsung Gaming Hub, intégré à tous les modèles Neo QLED et OLED 2025, centralise vos services de jeu préférés, comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now. Sans console ni PC, vous avez accès à des milliers de jeux, transformant votre téléviseur en une véritable station de jeu. Avec des taux de rafraîchissement atteignant 165 Hz sur les modèles phares, comme le S95F et le QN90F, l’expérience de jeu est plus fluide et immersive que jamais.

Son : Des performances audio remarquables

Samsung a présenté une nouvelle gamme de barres de son, dont le modèle phare HW-Q990F, doté d’un subwoofer plus compact, mais encore plus puissant. La HW-QS700F propose un design convertible et des optimisations sonores basées sur l’IA, offrant une immersion sonore totale.

Avec ces innovations, Samsung ne se contente pas d’améliorer ses téléviseurs ; il réinvente l’expérience utilisateur. L’intégration de l’IA dans des fonctionnalités pratiques, l’accent mis sur l’accessibilité et la compatibilité avec les écosystèmes connectés font des téléviseurs Samsung 2025 des produits incontournables pour les amateurs de technologie et de divertissement. Disponibles dès ce printemps, ces modèles promettent de transformer nos foyers en hubs technologiques intelligents et élégants.