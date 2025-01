Accueil » iPhone 18 : Apple dira adieu à Sony et choisit Samsung pour ses capteurs ?

Depuis plus d’une décennie, Sony est le principal fournisseur de capteurs d’image pour les iPhone d’Apple. Cependant, des rumeurs suggèrent que Apple pourrait bientôt se tourner vers Samsung pour intégrer un nouveau capteur d’image empilé à trois couches dans sa gamme iPhone 18, prévue pour un lancement en septembre 2026.

Le capteur empilé à trois couches de Samsung représente une avancée majeure dans la technologie des appareils photo pour smartphones. Contrairement aux capteurs traditionnels, qui intègrent la photodiode (capturant la lumière) et la couche de traitement sur une seule puce, cette nouvelle conception empile trois couches distinctes.

Les avantages de cette architecture sont multiples :

Capture plus rapide des images : Parfait pour la photographie à haute vitesse.

Meilleures performances en basse lumière : Des photos plus lumineuses et détaillées, même en conditions difficiles.

Plage dynamique améliorée : Des images offrant des couleurs plus précises et un meilleur contraste.

Fidélité des couleurs accrue : Idéal pour les photographes et vidéastes professionnels.

Selon les analystes, ce capteur de Samsung surpasse le capteur Sony Exmor RS, actuellement utilisé sur les iPhone.

Une technologie dédiée à l’iPhone 18

Le capteur empilé à trois couches de Samsung serait destiné à la caméra principale large 48 mégapixels de la série iPhone 18. Déjà un pilier des modèles haut de gamme d’Apple, cette caméra pourrait atteindre de nouveaux sommets en termes de qualité photo grâce à cette technologie avancée.

Samsung ne se limite pas à fournir ses innovations à Apple. Selon @Jukanlosreve, la société travaille sur un capteur de 500 mégapixels destiné à ses propres smartphones Galaxy. Cela montre que Samsung sait équilibrer ses rôles de fournisseur et de concurrent direct.

Autres améliorations attendues pour l’iPhone 18

Outre les nouveaux capteurs, la série iPhone 18 devrait être la première à utiliser des processeurs basés sur le processus 2 nm de TSMC : les puces A20 et A20 Plus. Ces processeurs offriront des gains significatifs en matière de performance et d’efficacité énergétique.

Apple a pour habitude d’annoncer ses nouveaux iPhone en septembre, avec une disponibilité peu après. La série iPhone 18, intégrant les capteurs Samsung et les processeurs 2 nm, suivra probablement ce même calendrier en 2026.

Si Apple collabore effectivement avec Samsung pour ses capteurs d’image, cela marquera un tournant majeur dans la dynamique compétitive du marché des smartphones. Tandis qu’Apple cherche à optimiser son matériel, Samsung consolide son rôle de fournisseur clé tout en restant un concurrent redoutable. Ce partenariat pourrait redéfinir les standards de la photographie mobile et stimuler l’innovation des deux géants de l’industrie.