CES 2025 : Samsung lance 5 nouveaux moniteurs révolutionnaires pour 2025

Samsung Electronics a présenté cinq nouveaux moniteurs dans le cadre de sa gamme 2025, à l’approche du CES 2025 à Las Vegas, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2025. Ces modèles incluent le Smart Monitor M9 2025, les Odyssey OLED G8, Odyssey OLED G6, Odyssey 3D, et le Viewfinity S8.

Smart Monitor M9 (2025)

Le Smart Monitor M9 2025 (M90SF) est équipé d’un écran OLED auto-illuminant et de fonctions avancées d’IA. Ce moniteur 4K de 32 pouces propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz et se distingue par des innovations conçues pour améliorer l’expérience utilisateur.

Optimisation de l’image par IA : Une première mondiale, cette fonction analyse le contenu affiché et ajuste automatiquement la qualité de l’image en fonction du type de contenu (jeux, vidéos, ou documents).

Upscaling 4K AI Pro : Grâce à l’apprentissage profond, cette technologie upscale les contenus de faible qualité en 4K, mais uniquement via l’application Smart TV intégrée et le Gaming Hub en mode PQ Priority.

Caractéristiques supplémentaires : Inclut une caméra 4K intégrée pour les visioconférences et Tizen OS Home, offrant un accès à un large éventail de contenus OTT.

Moniteurs Gaming OLED Odyssey: G8, G6, et Odyssey 3D

Odyssey OLED G8 (G81SF): Le premier moniteur de 27 pouces à proposer une résolution 4K (3,840 x 2,160) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Avec 8 millions de pixels et une densité de 165 PPI, il offre une qualité d’image exceptionnelle.

Odyssey OLED G6 (G60SF): Également de 27 pouces, il prend en charge une résolution QHD (2,560 x 1,440) et affiche un impressionnant taux de rafraîchissement de 500 Hz, une première pour un moniteur OLED.

Les deux modèles sont certifiés VESA DisplayHDR True Black 400, garantissant une qualité d’image supérieure, et prennent en charge NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro, assurant une fluidité de jeu sans déchirures.

Odyssey 3D (G90XF) : Ce moniteur de 27 pouces offre une expérience 3D sans lunettes grâce à une lentille lenticulaire et une caméra stéréo frontale. La technologie d’IA intégrée permet également de convertir du contenu 2D en 3D, enrichissant ainsi l’expérience visuelle.

Viewfinity S8

Conçu pour la productivité, le Viewfinity S8 arbore un écran 4K de 37 pouces au format 16:9, offrant 34 % de surface d’écran supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Il offre une certification TÜV Rheinland, et il est conçu pour améliorer l’immersion et l’efficacité au travail. Il dispose d’un support réglable en hauteur, par inclinaison et pivote pour une visualisation optimale.

Du côté de la connectivité, il prend en charge l’USB-C avec une charge de 90W, compatible avec une large gamme de périphériques.

Prix et disponibilité

Samsung n’a pas encore révélé les détails des prix et de la disponibilité, mais ces informations seront dévoilées au CES 2025 ou lors du déploiement mondial prévu au premier trimestre 2025.

Jeong Hoon, vice-président exécutif de la division Visual Display de Samsung Electronics, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler une gamme de moniteurs innovants intégrant des technologies de pointe telles que l’IA, la 4K, des taux de rafraîchissement de 500 Hz et la 3D sans lunettes au CES 2025. Notre engagement à faire progresser la technologie des écrans et à comprendre les besoins des consommateurs nous pousse à offrir des moniteurs offrant une expérience utilisateur inégalée ».

Avec cette gamme 2025, Samsung s’affirme une fois de plus comme un acteur clé de l’innovation dans le domaine des écrans, répondant aux attentes des gamers, professionnels, et utilisateurs multimédias exigeants.