Galaxy S25 Ultra : Évolution discrète, mais puissante !

La série Galaxy S25 de Samsung est sur le point d’être dévoilée, et les fuites confirment désormais les spécifications complètes du modèle Galaxy S25 Ultra. Si les nouveautés ne semblent pas révolutionnaires, le Galaxy S25 Ultra promet néanmoins de maintenir la barre très haut dans le marché des smartphones premium. Voici un aperçu des caractéristiques clés.

Spécifications techniques confirmées du Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra sera équipé de :

Écran : LTPO AMOLED de 6,8 pouces, résolution Quad HD, rafraîchissement 120 Hz.

Processeur : Snapdragon 8 Elite, le dernier chipset haut de gamme de Qualcomm.

RAM et stockage : Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Caméra arrière : Module principal de 200 mégapixels, ultra grand-angle amélioré de 50 mégapixels, téléobjectif de 50 mégapixels, et capteur périscopique de 10 mégapixels.

Caméra avant : Capteur selfie de 12 mégapixels.

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide de 45 W.

Logiciel : Android 15 avec One UI 7.

Comparaison avec le Galaxy S24 Ultra

Si ces spécifications sont impressionnantes, elles soulèvent également une question : en quoi le Galaxy S25 Ultra se distingue-t-il réellement du Galaxy S24 Ultra ?

Écran et batterie : Aucun changement ici, avec la même taille, résolution, et capacité de batterie que son prédécesseur.

Caméras : Une amélioration notable concerne l’ultra grand-angle, qui passe à 50 mégapixels, mais les autres capteurs restent inchangés.

Puissance et performances : Le Snapdragon 8 Elite offre une amélioration de performance par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, tandis que la RAM de 16 Go (contre 12 Go sur le S24 Ultra) pourrait mieux supporter les capacités AI de Samsung.

Design : Le retour aux bords arrondis pourrait plaire à ceux qui trouvaient les coins du S24 Ultra trop anguleux.

Malgré ces quelques différences, beaucoup pourraient trouver que l’évolution par rapport au Galaxy S24 Ultra est trop mineure pour justifier un passage à la nouvelle génération.

Galaxy AI : le pari de Samsung sur l’intelligence artificielle

Une des grandes nouveautés du Galaxy S25 Ultra réside dans l’intégration d’une version améliorée de Galaxy AI. Propulsée par un assistant Bixby utilisant des Large Language Model (LLM), cette IA vise à concurrencer Apple Intelligence et à surpasser l’iPhone 16 en termes de fonctionnalités intelligentes.

L’ajout de 16 Go de RAM vise à garantir une expérience fluide pour les capacités avancées d’IA, permettant des interactions plus naturelles et des fonctionnalités multitâches améliorées.

Un obstacle majeur pour les Galaxy S reste leur prix élevé par rapport à leurs concurrents directs. Cependant, une solution pourrait être en vue avec un éventuel retour aux puces Exynos, grâce à la stabilisation du processus de production de 3 nm de Samsung Foundry. Cela pourrait permettre de réduire les coûts, voire de maintenir les prix actuels face à une inflation croissante dans le secteur technologique.

Faut-il passer au Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra reste une machine puissante et bien équipée, mais ses évolutions incrémentales par rapport au Galaxy S24 Ultra pourraient en dissuader certains de passer à ce nouveau modèle. Si vous possédez déjà le Galaxy S24 Ultra, le principal attrait pourrait être l’amélioration de Galaxy AI et les performances accrues du Snapdragon 8 Elite.

Cependant, pour ceux qui cherchent à économiser, il pourrait être judicieux d’attendre une éventuelle baisse de prix ou de regarder d’autres options dans le catalogue de Samsung, notamment si les fonctionnalités du Galaxy S24 Ultra suffisent à répondre à vos besoins.

Samsung continue de peaufiner ses appareils phares, mais cette génération met en lumière un défi commun dans le monde des smartphones premium : l’innovation incrémentale rend souvent difficile de justifier l’achat d’un modèle annuel.