POCO X7 et POCO X7 Pro : Les rois du milieu de gamme débarquent !

Les POCO X7 et X7 Pro s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché, et des fuites récentes, dévoilées par le réputé Paras Guglani, nous donnent un aperçu détaillé de leurs caractéristiques.

Ces deux smartphones semblent être des versions rebaptisées des modèles Redmi Note 14 Pro et Redmi Turbo 4, avec quelques ajustements notables. Leur lancement est attendu en janvier 2025, en continuité avec le calendrier habituel de POCO.

POCO X7 : un écran immersif et des performances solides

Le POCO X7 repose sur une base solide, reprenant les caractéristiques du Redmi Note 14 Pro tout en apportant des modifications comme une batterie légèrement plus petite. Il dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K (2712 x 1220 pixels). Cet écran offre une fluidité remarquable grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge du HDR10+ pour une qualité d’image immersive. La dalle est protégée par le verre renforcé Corning Gorilla Glass Victus 2, garantissant une résistance accrue.

Sous le capot, le smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra, gravé en 4 nm, qui promet des performances équilibrées, idéal pour un usage multitâche et des jeux mobiles. Ce processeur est couplé à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X, avec des options de stockage allant jusqu’à 512 Go, offrant ainsi une grande capacité de stockage pour les fichiers, applications et médias.

Côté photographie, le POCO X7 est doté d’une configuration triple caméra, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) pour des prises de vue nettes et détaillées. Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels complètent l’ensemble. À l’avant, une caméra selfie de 20 mégapixels assure des clichés de qualité et des appels vidéo clairs.

Enfin, le smartphone est alimenté par une batterie de 5 110 mAh, prenant en charge une charge rapide de 45 W, ce qui permet de limiter les temps d’attente lors des recharges. Le POCO X7 est également certifié IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, une fonctionnalité qui reste rare dans cette gamme de prix.

POCO X7 Pro : puissance et innovation au programme

Le POCO X7 Pro, quant à lui, se positionne comme une version haut de gamme. Basé sur le Redmi Turbo 4, il sera le premier smartphone à intégrer le tout nouveau processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra, offrant une fréquence allant jusqu’à 3,25 GHz. Ce processeur, accompagné d’un GPU Mali-G720 MC6, promet des performances exceptionnelles, notamment pour les applications gourmandes en ressources et les jeux en haute définition.

L’écran de 6,67 pouces du POCO X7 Pro partage les mêmes caractéristiques de résolution et de taux de rafraîchissement que son homologue, mais il se distingue par une luminosité maximale impressionnante de 3200 nits, ce qui en fait un atout pour une utilisation en extérieur. La protection Gorilla Glass 7i renforce sa durabilité.

Côté photographie, le POCO X7 Pro brille par son capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.5, combinant stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) pour des photos et des vidéos de qualité professionnelle, y compris en faible lumière. Il peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, une fonctionnalité souvent réservée aux modèles premium. À l’avant, la caméra selfie de 20 mégapixels assure des clichés nets et détaillés.

Sa batterie de 6000 mAh dépasse celle du modèle standard, avec une charge rapide de 90 W, permettant une recharge quasi instantanée. Tout comme le POCO X7, le Pro bénéficie de la certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Un lancement imminent et prometteur

Les POCO X7 et X7 Pro devraient arriver sur le marché dès janvier 2025. Ces smartphones, fonctionnant sous Xiaomi HyperOS 2, semblent répondre aux attentes des utilisateurs exigeants à la recherche d’un excellent rapport qualité-prix. Entre leur design robuste, leurs écrans performants et leurs processeurs de dernière génération, ces modèles pourraient rapidement devenir des références dans leur segment.

POCO continue de renforcer sa position sur le marché des smartphones, et cette série pourrait bien marquer une nouvelle étape dans son ascension. Affaire à suivre dès le début de l’année prochaine.