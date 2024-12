OPPO A5 Pro : Un milieu de gamme puissant et abordable !

OPPO a récemment présenté son dernier smartphone milieu de gamme, le OnePlus A5 Pro, sur le marché chinois. Équipé d’un processeur Dimensity 7300 de MediaTek et d’une batterie massive de 6 000 mAh, ce modèle se distingue par son excellent rapport qualité-prix et ses fonctionnalités modernes.

Le smartphone est disponible en Chine, et OPPO propose quatre configurations de mémoire et de stockage pour répondre aux besoins des utilisateurs. La version de base, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est proposée à 2 000 CNY (environ 265 €). Le modèle le plus haut de gamme, offrant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, coûtera 2 500 CNY (environ 330 €).

Le OPPO A5 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+, offrant une luminosité maximale impressionnante de 1 200 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Protégé par le Corning Gorilla Victus 2, l’écran garantit une solidité accrue. Le smartphone arbore également une certification IP69, témoignant d’une résistance exceptionnelle à la poussière, à l’eau et aux chutes.

Sous le capot, le OPPO A5 Pro est alimenté par le MediaTek Dimensity 7300, un processeur efficace conçu pour offrir des performances fluides et équilibrées. La batterie, d’une capacité massive de 6 000 mAh, promet une autonomie prolongée, et elle est compatible avec une charge rapide de 80W, permettant de la recharger rapidement malgré sa grande taille.

Côté photo, le OPPO A5 Pro est doté d’un système à double caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels. À l’avant, on retrouve un appareil photo pour selfie de 16 mégapixels, parfait pour les appels vidéo et les réseaux sociaux. Le smartphone est également équipé de fonctionnalités modernes, telles que la connectivité 5G, le support du NFC pour les paiements sans contact, des haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive, et un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran. Il fonctionne sous ColorOS 15, basé sur Android 15.

OPPO A5 Pro : Un lancement international en préparation

Pour le moment, le OPPO A5 Pro est uniquement disponible en Chine, mais il est probable qu’il soit lancé sur le marché international en 2025. Cependant, les consommateurs hors Chine devront probablement faire face à un prix légèrement plus élevé, en raison des taxes et des coûts d’exportation.

Avec son design élégant, ses performances équilibrées et son autonomie exceptionnelle, le OPPO A5 Pro s’annonce comme une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone fiable et abordable. Si vous attendez sa disponibilité à l’international, il pourrait bien valoir la peine de patienter.