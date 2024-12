Accueil » ChatGPT Plus : Sora illimité pour les fêtes !

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé un cadeau festif pour les abonnés de ChatGPT Plus : un accès illimité à Sora, l’outil de génération de vidéos basé sur l’IA de l’entreprise, pendant les fêtes de fin d’année.

Ce bonus constitue une surprise supplémentaire après la conclusion de l’événement « 12 Days of OpenAI » d’OpenAI la semaine dernière.

Sora, un cadeau de Noël pour les utilisateurs de ChatGPT Plus

Sam Altman a partagé la nouvelle sur Twitter/X, expliquant que la demande de GPU d’OpenAI a tendance à baisser à la fin du mois de décembre, car les gens font une pause dans leur travail. Ce temps d’arrêt a permis à l’entreprise d’offrir un accès à Sora à la file d’attente détendue, permettant aux abonnés Plus de bénéficier de capacités illimitées de génération de vidéos pendant les fêtes de fin d’année.

Sora, un outil de pointe qui transforme les messages textes en vidéos, fait partie des avantages offerts aux abonnés ChatGPT Plus et Pro.

Qu’est-ce que Sora ?

Sora a été lancé prématurément au début du mois à la suite de fuites provenant des premiers testeurs alpha. Malgré son lancement prématuré, l’outil offre des capacités impressionnantes :

Générer des vidéos alimentées par l’IA à partir de simples invites textuelles.

Disponible exclusivement pour les abonnés ChatGPT Plus et Pro.

Réservé aux utilisateurs des États-Unis pour l’instant, avec une disponibilité internationale limitée.

Les non-abonnés peuvent seulement voir les vidéos générées par Sora, mais ne peuvent pas créer les leurs.

Avantages et fonctionnalités de l’abonnement

ChatGPT Plus (20 dollars/mois) :

1 000 crédits Sora.

Générer jusqu’à 50 vidéos en résolution 720p (jusqu’à 5 secondes chacune).

Accès aux derniers modèles d’OpenAI.

Temps de réponse plus rapide pour les requêtes ChatGPT.

500 vidéos prioritaires en résolution 1080p (jusqu’à 20 secondes chacune).

Génération de 5 images d’IA en parallèle.

Téléchargement de vidéos Sora sans filigrane.

Accès aux fonctionnalités d’IA premium d’OpenAI, y compris les modèles de raisonnement o3 et o3-mini.

Plus de mises à jour sur les fêtes de fin d’année de la part d’OpenAI

L’accès illimité à Sora n’est pas la seule nouveauté d’OpenAI pour les fêtes de fin d’année :

Recherche alimentée par l’IA pour tous les utilisateurs : Auparavant limitée aux abonnés payants, la fonction de recherche conversationnelle d’OpenAI est maintenant ouverte à tous, permettant des requêtes en langage naturel directement dans ChatGPT. Lancement des modèles o3 et o3-mini : Annoncés comme faisant partie des capacités de raisonnement de prochaine génération d’OpenAI, ces modèles devraient être lancés dans les mois à venir. Ligne gratuite 100-CHATGPT : Le chatbot d’OpenAI est désormais accessible via un numéro vert, ce qui permet aux utilisateurs qui n’ont pas accès à l’application ou à la version web d’interagir plus facilement avec ChatGPT.

Quelles sont les prochaines étapes pour Sora ?

Sora d’OpenAI représente une avancée significative dans la génération de vidéos basées sur l’IA. Toutefois, comme l’a fait remarquer Altman, il faudra peut-être du temps pour qu’il soit plus largement disponible, en particulier en Europe et au Royaume-Uni. En outre, Sora est toujours en cours de développement et certaines fonctionnalités, telles que le téléchargement de fichiers, ne sont pas encore disponibles.

Pour l’instant, les abonnés de ChatGPT Plus peuvent bénéficier d’un accès illimité et explorer les possibilités créatives de la génération de vidéos avec Sora pendant les vacances. Si vous ne l’avez pas encore essayé, vous pouvez commencer par vous connecter à Sora.com avec votre compte OpenAI.