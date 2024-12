12 jours d’OpenAI : Un récapitulatif des annonces majeures !

Du 5 au 16 décembre, OpenAI a tenu son premier événement « 12 jours d’OpenAI », une série de livestreams marquant l’introduction de nouvelles fonctionnalités, modèles, niveaux d’abonnement et capacités pour son écosystème ChatGPT.

Voici un résumé détaillé de chaque jour.

Jour 1 : Lancement du modèle de raisonnement o1 et du nouveau niveau d’abonnement Pro

OpenAI a dévoilé la version complète de son modèle de raisonnement o1. Ce modèle est désormais accessible aux abonnés Plus (20 dollars/mois), mais pour une utilisation illimitée, OpenAI a introduit un nouveau niveau Pro à 200 dollars/mois. Ce dernier inclut tous les modèles existants, un accès illimité au mode vocal avancé (AVM) et d’autres fonctionnalités premium.

Jour 2 : Extension du programme de recherche sur le renforcement par affinage

OpenAI a élargi son programme de Reinforcement Fine-Tuning Research, permettant aux développeurs et entreprises d’entraîner des modèles sur des tâches complexes et spécifiques. Bien que principalement destiné aux universités et entreprises, l’API sera disponible pour le grand public début 2025.

Jour 3 : Lancement officiel de Sora, le générateur vidéo d’OpenAI

Le très attendu générateur vidéo Sora a été lancé, permettant la création de clips jusqu’à 20 secondes en 1080p. Bien qu’attendu avec impatience, Sora a reçu des critiques mitigées, notamment en raison de sa limitation à de courtes vidéos et de sa concurrence avec des modèles vidéo similaires offrant des performances comparables sans abonnement coûteux.

Jour 4 : Améliorations de Canvas, l’espace de collaboration intégré

OpenAI a enrichi Canvas, son outil de collaboration visuelle, en l’intégrant directement au modèle GPT-4o. Désormais accessible à tous les utilisateurs, même gratuits, Canvas prend en charge l’exécution de code Python et la création de GPTs personnalisés dans son interface.

Jour 5 : Collaboration entre ChatGPT et Apple Intelligence

ChatGPT peut désormais être invoqué via Siri grâce à une intégration dans Apple Intelligence, lancée avec iOS 18.2. Cette intégration rend l’assistant vocal d’Apple plus performant grâce aux capacités de ChatGPT.

Jour 6 : Advanced Voice Mode gagne la vision et une touche festive

OpenAI a ajouté une nouvelle dimension à Advanced Voice Mode (AVM), permettant au chatbot de « voir » grâce à la caméra d’un appareil ou au partage d’écran. En plus, une voix de Père Noël a été introduite pour la saison des fêtes.

Jour 7 : Introduction de « Projets », un système de dossiers intelligents

Pour organiser les historiques de chat et documents téléchargés, OpenAI a lancé Projets, un système de dossiers intelligents qui permet une meilleure gestion des contenus, facilitant ainsi la navigation.

Jour 8 : ChatGPT Search disponible pour tous

La fonctionnalité qui explore le web pour répondre aux questions des utilisateurs, ChatGPT Search, est désormais accessible à tous, peu importe le niveau d’abonnement. Bien qu’elle soit utile, des études ont montré que ses réponses sont parfois « confidentiellement fausses ».

Jour 9 : Modèle complet o1 disponible via l’API

OpenAI a ouvert l’accès au modèle complet o1 via son API, permettant aux développeurs de tester ses capacités. De nouvelles mises à jour en temps réel et des SDK pour Go et Java ont également été annoncés.

Jour 10 : ChatGPT accessible par téléphone

OpenAI a lancé un service téléphonique appelé 1-800-ChatGPT, permettant aux utilisateurs sans internet de discuter avec le modèle vocal avancé pendant 15 minutes gratuites.

Jour 11 : ChatGPT étend ses intégrations avec des applications de codage

ChatGPT peut désormais interagir avec un plus grand nombre d’applications de codage et de traitement de texte, telles que Notion, Apple Notes, et Quip. De plus, AVM peut être utilisé dans une fenêtre séparée pour des suggestions en temps réel.

Jour 12 : OpenAI tease ses modèles o3 et o3-mini

Pour clore l’événement, Sam Altman a annoncé les modèles de raisonnement de prochaine génération : o3 et o3-mini. Ces modèles promettent des performances révolutionnaires sur des tests de mathématiques, sciences et codage. Bien que toujours en phase de test, o3-mini est actuellement disponible pour les chercheurs.

Une année 2025 ambitieuse pour OpenAI

L’événement « 12 jours d’OpenAI » a révélé des avancées majeures pour son écosystème ChatGPT, notamment des modèles plus puissants, de nouvelles intégrations et des services innovants.

Avec l’arrivée des modèles o3 et des fonctionnalités améliorées, OpenAI se positionne pour rester au sommet de l’innovation dans le domaine de l’IA.