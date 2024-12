Galaxy S25 : Recharge MagSafe, mais pas de Qi2 natif ?

Un nouveau tweet de @Jukanlosreve, publié sur « X », révèle une fuite intéressante concernant un accessoire Spigen pour le futur Galaxy S25 Ultra de Samsung. L’image montre une coque Liquid Crystal avec un motif circulaire en son centre, confirmant un support pour la recharge sans fil magnétique de type MagSafe.

Sur l’emballage de la coque, un label explicite mentionne : « MagFit for MagSafe », ce qui alimente les spéculations concernant les capacités de recharge des prochains smartphones Galaxy S25.

Pas de support natif pour Qi2 : un choix délibéré de Samsung ?

Selon les rumeurs corroborées par cette fuite, la série Galaxy S25 ne disposera pas d’un support natif pour la recharge sans fil magnétique. En effet, pour profiter de la technologie de recharge sans fil MagSafe, les utilisateurs devront acquérir une coque compatible, comme celle proposée par Spigen.

Cela suggère que les Galaxy S25 ne seraient pas équipés d’aimants intégrés nécessaires pour la recharge sans fil Qi2, un standard en pleine expansion. Les utilisateurs souhaitant bénéficier de cette technologie devront donc acheter des coques spécifiques, ce qui pourrait refléter une stratégie commerciale de Samsung visant à augmenter les ventes de ses propres accessoires officiels compatibles.

Vitesse de recharge sans fil : encore des zones d’ombre

D’après de précédentes rumeurs, la série Galaxy S25 pourrait proposer une recharge sans fil plus rapide à 25W, surpassant les 15W de la gamme Galaxy S24. Cependant, des informations contradictoires ont émergé après la certification FCC du Galaxy S25 de base, indiquant une vitesse de recharge sans fil limitée à 9W.

Cette incohérence pourrait indiquer que seuls les modèles Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra offriront une recharge sans fil plus rapide, tandis que la version standard resterait limitée. Il faudra attendre des spécifications officielles ou de nouvelles fuites pour clarifier ces détails.

En ce qui concerne la recharge filaire, les attentes sont plus claires :

Le Galaxy S25 devrait offrir une recharge filaire à 25W.

Les modèles Galaxy S25+ et S25 Ultra pourraient atteindre des vitesses de recharge filaire jusqu’à 45W, correspondant aux standards des générations précédentes.

Spigen et la concurrence sur les coques MagFit

Spigen, connu pour ses coques robustes et fonctionnelles, pourrait faire face à une concurrence accrue sur le marché des accessoires pour Galaxy S25. D’autres fabricants pourraient rapidement proposer des coques similaires intégrant le support pour la recharge magnétique. Si Samsung opte effectivement pour des smartphones sans aimants intégrés, cela pourrait motiver la vente de ses propres coques officielles dotées de cette fonctionnalité, un choix stratégique évident pour stimuler ses revenus.

La série Galaxy S25, comprenant le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra, sera dévoilée lors du premier événement Unpacked de Samsung pour 2025. Un poster récemment divulgué confirme que cet événement se tiendra le 22 janvier 2025.

Avec des fonctionnalités avancées, comme une recharge plus rapide et des innovations en matière de conception, ces smartphones promettent d’être des produits phares très attendus. Toutefois, l’absence de support natif pour Qi2 et la nécessité d’accessoires spécifiques pourraient susciter des débats parmi les consommateurs.